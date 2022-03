19 DEVOJAKA, 19 ISTIH SUDBINA: Čim su se zaposlile u kafani kod Ivanjice, sačekalo ih je nešto neverovatno!

Sve konobarice koje su iz raznih delova Srbije došle u seosku kafanu u Međurečju kod Ivanjice da rade su se i udale.

Iako možda nije u elitnom delu grada i luksuzno opremljena, obična seoska kafana u Međurečju kod Ivanjice po mnogo čemu je posebna. Ona je donela sreću u mnoge domove u planinskim selima i upravo zahvaljujući njoj nisu ugašene neke seoske škole. Sve konobarice koje su iz raznih delova Srbije tu došle da rade su se i udale. Gazdarica Vida Đokić nadenula joj je simboličan naziv, pa se kafana zove "Ostvareni san", prenosi RINA.

Nakon što je kao i većina ugostiteljskih objekata slabije radila zbog pandemije korona virusa, sada se Vida nada lepom proleću, novoj devojci koja je spremna da radi i zaradi, a nije iskuljučeno da će i ona ovde pronaći svoju srodnu dušu. Bila bi dvadeseta po redu.

- Кafana je svih ovih meseci slabije radila, ali nadamo se da je težak period iza nas. Кad se posao razradi, naravno da nam je potrebna i nova konobarica. Da li će se i ona ovde udati kao njene prethodnice ostaje da se vidi. Кada se njih pet udalo mislili smo da je to slučajnost, ali kada se udala i poslednja, devetnaesta po redu, i mi smo shvatili da je ovde izgleda ta neka posebna energija - rekla je gazdarica Vida.

Oglas da traži novu radnicu postavila je na nekoliko mesta, ali kako kaže, još uvek se niko nije javio. Očekuje da će se to promeniti, a ona i njen suprug Đorđe neće praviti razliku već će je prihvatiti kao člana svoje porodice.

- Кriterijumi su poznati, nije bitan bračni status već samo da je mlađa od 50 godina i da ima volju da radi. Mada su se do sada većinom javljale neudate žene. Pozivale su me neke agencije koje su nudile konobarice ali pod uslovima koji se meni nisu svideli, tražili su da unapred platim nekoga za koga ne znam ni kakav je prvenstveno čovek ali i radnik. Što se tiče uslova, poznati su. Plata je 35.000 dinara plus obezbeđeni stan, hrana gotovo da nema nikakvih rashoda. Ono što jedemo mi, ješće i ta novoizabranica koja dođe u našu kafanu - otkriva Vida.

Đokići su bili počasni gosti na svim veseljima koje su organizovale devojke koje su kod njih radile, izrodilo se i mnogo dece, a Vida se nada da će ih biti još.