OD 1. APRILA MENJAMO ZIMSKE ZA LETNJE GUME: Ako hoćete da kupite nove pneumatike TO MOŽE BITI VELIKI TROŠAK - Donosimo i cene!

Zimske gume obavezne su po zakonu do 1. aprila, kad se stavljaju letnji pneumatici, a zamena se preporučuje zbog ekonomičnosti, uštede i bezbednosti

Vlasnici automobila u obavezi su da imaju zimske gume od 1. novembra do 1. aprila, pa u vulkanizerskim radnjama već ovih dana očekuju gužve, dok se vozači pripremaju na novi trošak od 1.400 do 4.200 dinara za zamenu pneumatika.

Kada je u pitanju prelazak sa letnjih na zimske gume, on nije obavezan kao stavljanje zimskih pneumatika u zakonskom roku, pa mnogi to i prolongiraju jer ih na ovu zamenu zakon ne obavezuje.

Iz jedne beogradske vulkanizerske radnje za Kurir kažu da je slabo interesovanje, da tek poneko menja gume iako zimske po zakonu mora imati do 1. aprila, a to rade da bi izbegli gužve.

Od njih smo dobili cenovnik ne samo za zamenu pneumatika već i potencijalnih dodatnih troškova koji mogu da zadese svakog vozača.

Klasa guma Naime, ako skidate zimski pneumatik sa felnom i stavljate isti takav letnji, od 10 do 14 cola, cena po gumi je 170 dinara, a najskuplje su za zamenu one od 20 do 22 cola, koje morate da platite 350 dinara po gumi. Ako vam uz zamenu guma na felnama treba i balansiranje, najjeftinije ćete proći ako su vam gume od 10 do 14 cola i platićete njihovu zamenu 420 dinara, a najskuplje prolaze oni sa gumama od 20 do 22 cola, čija je zamena po točku plus balansiranje 1.050 dinara. Trošak koji može da vam iskrsne je ispravljanje felne ukoliko se negde iskrivila, a cene se kreću od 1.500 do 3.000 dinara po gumi.

Ukoliko odlučite da svoj automobil počastite novim letnjim gumama, za to ćete morati da odvojite 15.069 dinara, a najskuplja varijanta je 48.380 dinara, i to ukoliko se opredeljujete za ekonomičniju klasu guma, kao i većina ljudi.

Hoteli za gume

Dosta je vlasnika automobila, posebno onih koji žive u Beogradu, koji nemaju prostor za odlaganje i skladištenje guma koje nisu malih gabarita, pa su sve popularniji takozvani hoteli za gume.

- Vlasnici vozila sve češće koriste ovu pogodnost, pa prilikom zamene svoje gume ostavljaju kod nas. Na mesečnom nivou cene za ovu uslugu kreću se od 120 do 200 dinara po točku. Ne plaća se ništa unapred, već prilikom same zamene, u zavisnosti od toga koliko su gume bile u našem servisu - kažu iz jedne vulkanizerske radnje.

Najvažnija bezbednost

Zamena zimskih guma preporučuje se zbog ekonomičnosti, uštede i same bezbednosti, kaže za Kurir direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović.

- Sa stanovišta samih troškova, mnogo je ekonomičnije leti imati letnje gume, a zimi zimske jer su zimske po svojoj strukturi mekše od letnjih i znatno se brže troše. Sa aspekta zakona, vozači mogu da voze sa zimskim gumama i svih 12 meseci u godini, ali će te gume trajati dosta kraće i mnogo će biti ekonomičnije da se menja zimski i letnji set kada je to potrebno - kaže on i napominje da se ni ovde ne sme zanemariti bezbednost.

- Zimske gume, kada je kolovoz topao, imaju dosta lošije kočenje u odnosu na letnje gume, tako da se trag kočenja produžava u slučaju potrebe za naglim kočenjem, a upravo ta dužina zaustavnog puta može biti presudni faktor da li će doći do saobraćajne nezgode ili ne - navodi Okanović.

Cenovnici vulkanizera:

Zamena guma na felnama

10-14 cola - 170

15-17 cola - 250

18-19 cola - 300

20-22 cola - 350

* Cene su izražene u dinarima, po točku

Stavljanje guma na felne i balansiranje

10-14 cola - 420

15 cola - 500

16-17 cola - 560

18-19 cola - 700

20-22 cola - 1.050

* Cene su izražene u dinarima, po točku

Ispravljanje felne

17 cola - 1.500

18 cola - 2.000

19 cola - 2.500

20 cola - 3.000

* Cene su izražene u dinarima, po točku

Nove gume

Sava

- 13 cola - 3.774

- 14 cola - 4.920

- 15 cola - 6.083

- 16 cola - 6.731

- 17 cola - 8.036

- 18 cola - 10.185

- 19 cola - 12.095

Tigar

13 cola - 3.765

14 cola - 4.333

15 cola - 5.337

16 cola - 5.710

17 cola - 6.252

18 cola - 8.312

19 cola - 9.280

* Cene su izražene u dinarima, po gumi

