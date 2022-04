PROMENIĆE SE SVA GODIŠNJA DOBA: Prognoza za 10 dana - Temperature za 5 stepeni više od proseka, pa veliki pad, moguć i sneg (FOTO)

Sudeći po najavi meteorologa Đorđa Đurića, pred nama je pravi vremenski rolerkoster i smena sva četiri godišnja doba.

Posle današnjih 24°C, u četvrtak prolazno pogoršanje vremena. Narednih desetak dana red sunca, red kiše, u subotu i sledeće sedmice i do 25°C. U nedelju prolazno zahlađenje, na planinama sa snegom.

- Današnji dan protekao je u znaku pravog prolećnog vremena, uz temperature i do 24°C. Ipak, današnje i jučerašnje jutro bilo je vrlo hladno, u mnogim predelima bilo je i mraza sa temperaturom i do -4°C, što bi na pojedinim lokacijama moglo da ostavi posledice na poljoprivrednim i ratarskim kulturma - ocenio je Đurić na Fesjbuku.

Kako navodi, u toku noći se očekuje pogoršanje vremena.

- Kiša će zahvatiti jugozapadne predele Srbije u toku večeri, a ostatak Srbije u toku noći, tako da se u četvrtak u celoj Srbiji očekuje oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom - naveo je ističući da se vreme menja već sutradan.

U petak nas, ističe, očekuje sunčano i prolećno vreme. Maksimalna temperatura biće od 19 do 23°C, u Beogradu do 21°C. U subotu maksimalna temperatura od 18°C na severu do 25°C na istoku i jugoistoku Srbije, u Beogradu do 23°C.



- Ipak, tokom dana očekuje se povećanje oblačnosti. Posle podne i krajem dana prvo u severnim predelima Srbije, a tokom večeri i noći i u ostalim predelima Srbije očekuje se prodor hladnog fronta sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a jugozapadni vetar biće u skretanju na jak severozapadni, na udare povremeno i olujni. Očekuje se i prodor osetno hladnije vazdušne mase, a vazdušni pritisak biće u osetnijem porastu - naveo je.

U nedelju u svim predelima Srbije biće oblačno sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura biće od 8°C na jugu do 14°C na severu Srbije, u Beogradu do 12°C. Posle podne i uveče razvredravanje.

- U ponedeljak stabilizacija vremena. Tokom dana biće prohladno, uz postepeni porast temperatura, ali će ujutro u predelima sa vedrim vremenom biti vrlo hladno, ponegde i uz slab mraz - prognozira Đurić.

Prema njegovim navodima, od utorka se očekuje prodor veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike, a uz sunčano vreme, kada će maksimalna temperatura biti i do 25°C.

- Do oko 16. aprila biće stabilno i toplo, a nakon tog perioda očekuje se promenljivije i nešto svežije, uz češću pojavu padavina, najčešće u obliku pljuskova sa grmljavinom - dodaje Đurić. - S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 16 do 20°C, vidimo da će ona u narednom periodu često oscilirati oko svog srednjeg stana, pa ćemo tako u petak i u subotu, ali i tokom većeg dela sledeće sedmmice imati temperature za oko pet stepeni više od proseka, dok će u nedelju one biti niže za 5 do 7 stepeni od proseka za ovo doba godine.

