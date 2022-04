NE IZLAZITE BEZ KIŠOBRANA: Stiglo zahlađenje živa u termometru spustiće se i do 10 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu.

Nastavlja se promenljivo aprilsko vreme. U danu pred nama 5 do 10 stepeni hladnije. Već večeras kiša i pljuskovi na jugu, a u toku noći padavine se očekuju u celoj zemlji. Sutra sredinom dana razvedravanje. Stiže i svežiji vazduh i spušta temperaturu. Ujutru od 6 stepeni, najviša dnevna do 16. I u Beogradu pre podne s kišobranom u ruci. Po podne bez padavina i do 14 stepeni.

U petak umereno oblačno sa sunčanim intervalima, suvo i toplo. Vetar umeren jugozapadni. Najniža temperatura od 4 do 10 , a najviša od 19 do 23 stepena.

U subotu postepeno naoblačenje pre podne na severu, a posle podne i u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a na visokim planinama uveče sa snegom. Vetar umeren, a na severu Vojvodine jak severozapadni i zapadni. Najniža temperatura od 6 do 14 , a najviša od 19 do 24 stepena.

U nedelju oblačno sa kišom, na visokim planinama sa snegom i osetno hladnije, uz umeren, ponegde i jak severni. U drugom delu dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najniža temperatura od 4 do 8 , a najviša od 11 do 14 stepeni