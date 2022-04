BITNO ZA SVE KOJI SU VAKCINISANI! Četvrta doza nije uslov za putovanje u EU!

Građani kojima ističe sedam meseci od primanja treće, buster doze vakcine protiv koronavirusa, za sada mogu da putuju po zemljama Evropske unije. Preporuka je međutim, da se provere pravila svake pojedinačne zemlje.

Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, rekao je da trenutno u Evropi važi pravilo da nakon treće doze ne postoji vremenski period ograničenja.



- Dakle, ko god je primio treću dozu vakcine može da putuje u bilo koju zemlju EU, ali videćemo da li će se to pravilo promeniti - kazao je za Tanjug Jovanović, a preneo Pink.rs.

On navodi i da kada je reč o onima koji su primili drugu dozu vakcine, to zavisi od zemlje do zemlje i da u najvećem broju država važi 270 dana, a u nekim i duže, do godinu dana.

- Ostaje savet građanima da pre putovanja u zemlje EU provere na sajtovima tih zemalja kakva su pravila za ulazak, jer u svakoj važi drugačije pravilo. Jovanović je podsetio da se Evropski digitalni zeleni sertifikat može izvaditi na dva načina, a kako je rekao, najlakše je preko portala elektronske uprave.

- Svi registrovani korisnici našeg portala mogu vrlo jednostavno da preuzmu sertifikat putem mejla, a oni koji se ne snalaze na portalu eUprava mogu da odu na jedan od preko 700 šaltera pošta širom Srbije i tu dobiju svoj Evropski digitalni zeleni sertifikat bez ikakve nadoknade - rekao je Jovanović i dodajući da je za one koji se odluče da to učine u pošti, potrebno da ponesu pasoš.

Autor: