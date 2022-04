U PETAK SE ZAVRŠAVA GREJNA SEZONA! Za vikend pada temperatura, a da li će radijatori biti hladni?

Zvanični kraj grejne sezone neće ohladiti radijatore, a „Beogradske elektrane” grejaće čak i nakon trećeg maja, ako bude potrebe i uslova za isporuku toplotne energije.

Zvanični kraj grejne sezone 15. aprila neće značiti i definitivno hlađenje radijatora, uveravaju iz „Beogradskih elektrana” i dodaju da svih 14 toplana i 20 kotlarnica u njihovom sistemu rade kao i da imaju dovoljno energenata pa će sugrađane grejati sve dok spoljašnje temperature vazduha budu niske, piše Politika.

– „Beogradske elektrane” počele su da proizvode i korisnicima isporučuju toplotnu energiju 7. oktobra 2021. godine. Prema Odluci Skupštine grada Beograda o snabdevanju toplotnom energijom i Pravilima o radu distributivnog sistema toplotne energije, grejna sezona u glavnom gradu zvanično se završava 15. aprila. Ipak, ekipe „Beogradskih elektrana” će u danima od 16. aprila do 3. maja, shodno navedenoj odluci, snabdevati korisnike toplotnom energijom. Preciznije, ukoliko u poslednjoj prognozi prethodnog dana ili u prvoj tog dana bude prognozirana srednja dnevna temperatura 12 stepeni Celzijusa ili niža, „Elektrane” će isporučivati toplotnu energiju stanovnicima Beograda – kažu iz ovog javnog komunalnog preduzeća.

Međutim, ako ove godine lepo vreme zakasni, radijatori neće biti hladni ni posle trećeg maja. Pre nekoliko godina izmenjeni su propisi, tako da se teorijski, kako je to prošle godine objasnio zamenik gradonačelnika Goran Vesić, grejanje se može nastaviti sve do juna, jer jul i avgust po pravilu su svake godine rezervisani za obavljanje remonta, a i gotovo je potpuno neverovatno da će nam u to doba grejanje i biti potrebno.

– U slučaju da i posle 3. maja prognozirana srednja dnevna temperatura bude 12 stepeni Celzijusa ili niža, rukovodilac organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove energetike može naložiti obezbeđivanje snabdevanja toplotnom energijom objekata i u tim danima ukoliko postoje tehnički i tehnološki uslovi – pojašnjavaju iz „Beogradskih elektrana”.

Oni korisnicima poručuju da sistemskih poremećaja u proizvodnom i distributivnom sektoru nema, što znači da je isporuka toplotne energije za više od 22,5 miliona kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora, odnosno više od 360.000 stanova korisnika – stabilna. Ispod ulica Beograda prostire se toplovodni sistem cevi u dužini od 1.600 kilometara, a kako kažu iz „Elektrana”, ni na toj distributivnoj mreži nema kvarova, odnosno curenja.

– Ova 57. grejna sezona bila je veoma uspešna. Broj prijava korisnika je kao i na svakom početku sezone bio povećan, ali već nakon nedelju dana broj prijava za stanove ili pojedina grejna tela koja ne greju, kao i za curenja u instalacijama drastično je smanjen i bio je ispod proseka – ponosni su iz „Beogradskih elektrana”.

Od početka grejne sezone ovo preduzeće neprekidno, odnosno u dvadesetčetvoročasovnom režimu grejalo je ukupno 26 dana, što je u proseku približno broju dana sa non-stop grejanjem iz prethodnih godina. Bilo je dana kada su ložači u njihovim kotlarnicama zbog lepog vremena mogli i da malo predahnu.

– Zbog visokih spoljašnjih temperatura vazduha zabeleženo je 20 popodnevnih prekida u isporuci toplotne energije. Međutim, zbog povoljnih meteoroloških uslova, 10 dana od toga (kraj marta i početak aprila 2022. godine) nije bilo uslova za večernji start – preciziraju iz „Beogradskih elektrana”.