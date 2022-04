'SIROTINJSKA JELA KAČAMAK I CICVARA ODLIČNI ZA DORUČAK ALI POPARA I PALENTA NE' Vodeći srpski gastroenterolog Perišić objasnio zašto!

Naš vodeći gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić iznenadio je mnoge svojom tezom rekavši da su kačamak i cicvara odličan izbor za doručak posle čega je i objasnio zašto je to tako.

Time je zabrinuo mnoge pobornike tzv. zdrave ishrane koji za doručak biraju razne kaše, smutije, voće ili pak one koji idu u drugu krajnost pa dan ne počinju bez tri-četiri pržena jaja, kobasice i slanine.

Retko koja majka to hoće da sprema u današnje vreme

Nažalost za ova naša starinska jela treba dugo vremena jer, recimo, pravi kačamak mora dugo da se kuva i meša za šta danas retko ko ima vremena pre polaska na posao. Ali kad se spremi pa se preko stavi sir, kajmak... onda čoveka drži sitim baš dugo.

Zašto ne popara i palenta za doručak

Cenjeni dr Voja je kazao i da ne vidi veću hranljivu vrednost u popari pa stoga i razume zašto je moderne porodice ne jedu.

„Pa, nije to hrana, stari hleb, ulje i voda, možda malo sira… Samo po sebi, nije naročito hranljivo a posebno deca neće biti oduševljena ukusom“, rekao je on.

- A palenta je, što se kaže, hajde zdravo! To su voda, griz i malo ulja, držaće vas samo par sati i bićete brzo gladni, kaže dr Perišić.

- Mnogo, mnogo mora da se meša cicvara, da bi bila kako treba. I kako to smestiti u gradske uslove, neće majka ustajati satima ranije da bi to skuvala deci. To su obroci koji se prave za vikend, kada porodica može da uživa u njima, kaže dr Perišić.

- Cicvaru bi trebalo da jedu svi koji se mnogo troše, dobra je i za decu, osećaj sitosti traje dugo jer je hidroliza razgradnje skroba i masti u crevima sporija. Kukuruz i njegovo brašno sami po sebi su retarderi, izazivaju usporeno pražnjenje želuca“, rekao je on.

Autor: