TEMPERATURA PADA ZA 10 STEPENI: Stiže zahlađenje sa SNEGOM, a evo kakvo nas vreme očekuje sledeće nedelje

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i hladnije vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Vetar slab do umeren, a na severu Vojvodine i istoku Srbije i jak severozapadni. Jutarnja temperatura od pet stepeni do 11, a najviša dnevna od 15 na severu do 20 stepeni na jugu i istoku.

Nedelja

Promenljivo oblačno i osetno hladnije, u Vojvodini sa sunčanim intervalima, a na jugu i jugoistoku mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Vetar slab i umeren, na severu Vojvodine i na istoku jak, severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 7 stepeni na jugoistoku do 13 stepeni na severozapadu Srbije.

Ponedeljak

Promenljivo oblačno i osetno hladnije, u Vojvodini uglavnom suvo, a krajevima južno od Save i Dunava mestimično sa kišom, u brdskoplaninskim predelima sa snegom. Najniža temperatura od 0 do 4 stepeni, a najviša dnevna od 7 do 12 stepeni.

Utorak

Promenljivo oblačno i osetno hladnije, u Vojvodini uglavnom suvo, a krajevima južno od Save i Dunava mestimično sa kišom, u brdskoplaninskim predelima sa snegom. Najniža temperatura od 0 do 4 stepeni, a najviša dnevna od 7 do 14 stepeni.

Prognoza vremena za period od 20.4. do 24.4.

U sredu i četvrtak pretežno sunčano i toplije. Od petka pretežno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom.