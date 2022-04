PRAZNICI U GRČKOJ? Samo pod sledećim pravilima - stigla nova odluka za ulazak u ovu zemlju!

Ukoliko planirate da krenete put Grčke za prvomajske praznike, i dalje vam je potrebno nešto od dokaza da ne predstavljate zdravstvenu pretnju kada je korona virus u pitanju. Kako je objavljeno na stranici Grčka uživo, prema novoj zajedničkoj ministarskoj odluci, sva pravila koja su važila do sutra, 18. aprila 2022, važiće i do 1. maja do 6 sati ujutru, navodi se na stranici.