SRBI, SVE ŠTO VAM TREBA ZA VASKRS SA PIJACE KUPITE DO OVOG DATUMA: Prodavci nakon toga DIŽU cene! (FOTO)

Prodavci kažu da su gužve počele već od početka nedelje, a da je najveća potražnja za svežim voćem i zelenišem koji će od Velikog petka tradicionalno poskupeti pred praznik.

Tezge na beogradskim pijacama odavno su pune svežeg voća i povrća, a kako nam se bliži najveći hrišćanski praznik - Uskrs, ponuda postaje sve bogatija i raznovrsnija.

Prodavci na prestoničkim pijacama kažu da će zbog povećane tražnje dva dana pred sam praznik biti i povećane cene zeleniša i traženog voća od 10 do 20 dinara, zavisno od prodavca kod koga pazarite.

Velika nabavka

Ekipa Kurira početkom ove nedelje obišla je Cvetkovu pijacu na Zvezdari i prodavci su nam rekli da je već od ponedeljka nagrnula veća gužva, a najveća je potražnja za zelenim svežim povrćem.

- Krastavac, zelena salata i kupus ove nedelje idu kao alva. Cene su im manje-više iste kao i prošle godine, ali pijačari obično imaju tradicionalno poskupljenje cele tezge dva dana pred Uskrs, pa će tako biti i ove godine. Od peršuna do jagoda, sve bude za nijansu skuplje. Mi u ovo vreme volimo to da naglasimo našim stalnim mušterijama i kažemo im da valja kupiti sve namirnice na vreme, što zbog džepa, to i zbog gužve koja bude najveća na Veliki petak, jer nekako ljudi tada krenu u onu veliku prazničnu nabavku - kaže nam jedna prodavačica i dodaje:

- Cena krastavca ide od 180 do 250 dinara, zavisi koliko dugo stoji u kutiji, struk sveže zelene salate je od 50 do 60 dinara, dok je glavica kupusa od 100 do 120 dinara. Što se tiče luka, ljudi već uveliko kupuju mladi crni i beli luk. Struk mladog crnog luka je 35 dinara ili tri struka za 100, dok je beli skuplji oko 50 dinara. Toliko košta i praziluk. Mušterije još uvek kupuju prošlogodišnji krompir, čija je cena 80 dinara po kilogramu, dok je cena mladog opranog krompira od 250 do 350 dinara.

Paradajz drži cenu

Prodavci kažu i da se pred Uskrs najviše, između ostalog, kupuje i paradajz, koji ove godine drži visoku cenu.

- Kilogram paradajza je 350 dinara, dok je kilogram čeri paradajza 500 dinara. Mladi spanać ljudi uzimaju za pitu i vezica je 40 dinara, peršun oko 100 dinara, mirođija 50, zelje 30, rotkvica 50, blitva 30 dinara. Mlade zelene papričice su od 25 dinara ili dajemo i pet za 100. Mušterije su tokom posta dosta kupovale i pasulj, a kilogram tetovca je od 250 do 350 dinara. Sve ove cene budu više od 10 do 20 dinara pre Vaskrsa.

Pijačni barometar povrće

Boranija 180-220

Krastavac salatar 180-250

Zelena salata 50-60

Kupus 100-120

Luk mladi crni 35

Luk mladi beli 50

Praziluk 50

Krompir 80

Mladi krompir 250-350

Paradajz 350

Čeri paradajz 500

Spanać vezica 40

Peršun 100

Mirođija 50



Zelje 30

Rotkvica 50

Blitva 30

Papričice 25

Pasulj tetovac 250-350

* Cene su u dinarima

Za zelenišem ne zaostaje ni prodaja svežeg voća, a prodavci kažu da je jagoda najtraženija jer joj je sezona počela.

Voće

Jagode 600 grama 250

Jabuka 50

Banane 150-200

Mandarina 130-170

Pomorandža 200

Ananas 160-200

Borovnica 2.000

* Cene su u dinarima



- Jagode prodajemo u plastičnim činijicama od 600 grama i one koštaju 250 dinara. U ovim prolećnim danima ljudi vole da pazare i jabuku, koja košta već od 50 dinara za kilogram ukoliko su od prošle zime, a može se naći i tezga na kojoj ima i tri kilograma za 100 dinara.

Uskršnja dekoracija i jaja

Poskupljenje će važiti i za njih

Prodavci na pijaci kažu da cena jaja varira i zavisi od veličine. Ide od 20 do 30 dinara, dok su ona bela i preko 30.

- Očekujemo da će njihova potražnja biti veća, ovih dana ćemo izložiti i jaja od morke, pačja i guščija. Može doći i do njihovih poskupljenja za nekoliko dinara. Kupci dosta zagledaju i biraju uskršnje uskrase, veštačku travu, korpice i boje. Kesica obične boje košta deset dinara, one kvalitetnije kristalne i gel boje su 150, korpe od 200 do 1.000, a ukrasi od 100 dinara pa naviše.

Kilogram banana košta od 150 do 200 dinara, mandarina od 130 do 170 dinara, a pomorandža oko 200 dinara.

Ananas je od 160 do 200 dinara, borovnica oko 2.000. I tokom ovog posta se dosta kupovalo suvo voće: smokva je oko 400 dinara po kilogramu, urma oko 100 dinara, a orasi od 800 do 1.000 dinara.

