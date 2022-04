OVO SVE ZANIMA! Evo kako rade objekti za Vaskrs: Pekare imaju 'najšarenije radno vreme' U markete i tržne centre moći ćete samo ovim danima

Vreme je za praznike. Neko će se odmarati tek dan ili dva, neko će dobiti produženi četvorodnevni vikend, a biće i onih koji će uz malo kombinatorike spojiti vaskršnje i prvomajske praznike i dobiti odmor od čak 12 dana?!

Po slovu zakona, neradni dani za Vaskrs ove godine su petak 22, subota 23, nedelja 24. i ponedeljak 25. april. Međutim, četiri slobodna dana mahom će spojiti samo oni zaposleni u državnim firmama, javnoj upravi, bankama, poštama, vrtićima, školama... Oni koji rade kod privatnika moraće da se zadovolje slobodnim vikendom. Ili manje - piše Blic.

Banke, pošte, razni šalteri

U svakom slučaju, sve što treba da završite u bankama, poštama, na državnim, gradskim ili opštinskim šalterima, uradite najkasnije do četvrtka, jer će svi oni već od petka, 22. aprila, biti zatvoreni, a zaposleni će ponovo na svom radnom mestu biti tek u utorak, 26. aprila.

Manje ili veće prodavnice će mahom na Veliki petak biti otvorene, ali sa skraćenim radnim vremenom do 18 časova. U subotu će skoro sve raditi uobičajeno, ali će zato za Uskrs skoro sve do jedne biti zatvorene. Od ponedeljka sve se, međutim, vraća u normalu, iako je zvanično i 25. april neradni dan. Isto važi i za tržne centre, ali će izuzetak biti bioskopi u tržnim centrima koji će raditi uobičajeno.

Privatne prodavnice mogu da rade i 24 sata dnevno, ali i da budu zatvorene.

Ipak, oni iskusniji znaju da se na sam praznik stvaraju „kilometarski redovi”, te da je mnogo bolje uobičajenu kupovinu odraditi ranije, baš kao i odlazak na pijacu, jer će u petak prodavci moći da se prebroje na prste jedne ruke.

Gradski prevoz, taksi, parking

Nešto više problema imaćete i sa gradskim prevozom koji će mahom funkcionisati po vikend redu vožnje, taksisti će od četvrtka u 22 sata, pa sve do utorka u 6.00 ujutro voziti po drugoj, skupljoj tarifi, tako da se ne iznenadite ako vam računi budu za oko 15 odsto viši nego što ste navikli radnim danima.

Parking u zoniranim delovima Beograda biće besplatan od petka 22. do ponedeljka 25. aprila.

Pekare

One po pravilu za praznike imaju najšarenije radno vreme, a sve zavisi od samog gazde. Realno je da na Veliki petak sve imaju skraćeno radno vreme, neke do podneva, neke do 16 ili 17 časova. Većina njih će primati mušterije u subotu, ali će zato na Uskrs biti sve zatvorene. Ponedeljak će opet zavisiti od procene vlasnika.

Pijace

JKP „Gradske pijace“ u Beogradu je saopštilo da će sve pijace koje posluju u njihovom sastavu u petak, subotu i ponedeljak raditi po uobičajenom radnom vremenu od 6.00 do 19.00. Međutim, zelene tržnice neće raditi na Uskrs, u nedelju, 24. aprila, osim pijaca „Zemun“, „Banovo brdo“, Bele vode“ i „Dušanovac“, koje će raditi od 6.00 do 13.00.

Sličan raspored očekuje se i u drugim srpskim gradovima, ali je veliko pitanje, čak i kada pijace budu radile, kakva će biti ponuda na tezgama.

