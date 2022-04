BEOGRAĐANIN (31) UŠTEDI SA PLATOM OD 42.000 ČAK 1.000 EVRA ZA 3 MESECA: Evo koja su njegova pravila - Sistem '3 koverte' je najinteresantniji!

Beograđanin (31) koji ima platu od 42.000 dinara uspeo je da za samo tri meseca uštedi čak 1.000 evra. Mislite da je nemoguće?

On je do pre nekoliko meseci bio nezaposlen i nije imao gotovo nikakve prihode, a onda se zaposlio u administraciji jedne građevinske firme.

- Počeo sam da radim u septembru. Plata mi je 42.000 dinara, primam je na ruke, iz dva dela - počinje priču ovaj Beograđanin, ističući da je sumu od 1.000 evra uspeo za tako kratko vreme da skupi u velikoj meri zahvaljujući pomoći roditelja.

Čim dobijete platu, kupite evre i zaboravite na njih

Međutim, smatra i da su štedljiv način života i brojni trikovi kojima se služi značajno doprineli stvaranju ove sume.

- Čim dobijem platu, više od polovine odmah zamenim u evre. Od svake dosadašnje zarade, odmah sam kupovao po 200 evra. Taj novac stavim u kovertu i zaboravim na njega - kaže mladić.

Razvijte sami svoj sistem koverti

Beograđanin ističe da je za štednju jedna od najvažnijih osobina stroga disciplina. Pored koverte u kojoj čuva evre, ima još dve u kojima gomila novac.

- Imam kovertu u kojoj čuvam novčanice od 1.000 i 2.000 dinara. Odatle uzimam novac potreban za dnevne troškove. Međutim, kako rasitnim "hiljadarku", na kraju dana otvaram novčanik i novčanice od 10, 20 i 50 dinara stavljam u drugu kovertu i njih štedim. Iznenadili biste se koliko od tih sitnih para ustvari skupite na kraju meseca - priča on.

Ne nosite puno para sa sobom

Ako sa sobom ne nosite pet hiljada dinara, već samo ono što vam je neophodno za trošak, lakše ćete se disciplinovati da potrošite samo za osnovno.

Družite se po kućama, a ne kafićima

Ovaj mladić priznaje da retko boravi po kafićima, a u restoranima jede svega nekoliko puta godišnje. Kada ide u goste, ponese neku od flaša iz bogatog bifea svojih roditelja, u kome je, kako kaže, veći izbor nego u prodavnici.

- Zašto bih pio piće u kafiću kada to mogu da radim i kod kuće, besplatno, i 100 puta kvalitetnije? Prijatelji dolaze kod mene i tu se družimo, a jedno od zadovoljstava mi je i mali fudbal, tako da ne smatram da se ne družim dovoljno. Prosto, ne želim da trošim pare na nepotrebne stvari - priča on.

Ističe i da je olakšavajuća okolnost to što retko pije alkohol, a pre nekoliko godina je ostavio i cigarete.

Prestanite da pušite i uvedite "pušačku kovertu"

- Kada sam ostavio cigarete uveo sam sebi pravilo da svakog dana stavim 200 dinara u "pušačku kovertu". Za mesec dana u njoj bih skupio 6.000 dinara. Ovu naviku zadržao sam do danas - priča on i dodaje da za dnevne troškove ponekad uzima novac iz tog "fonda", ali da ga uredno beleži i vraća.

- Imam običaj da kažem "dužan sam sebi 400 dinara" - kaže on u šali.

Unovčite sve što znate da radite

Iako zarađuje 42.000 dinara na svom redovnom poslu, ovaj Beograđanin povremeno deci drži časove engleskog, pa od toga ima i dodatne prihode. Sve što na njima zaradi, takođe, odmah stavlja u kovertu sa evrima.

Oslonite se na roditelje, partnera...

- Ruku na srce, ušteda od 1.000 evra ne bi bila moguća bez podrške. Trudim se da što češće svratim kod roditelja na ručak, pa se i na taj način uštedi. Dok sam bio nezaposlen pomagali su mi oko računa, a ta praksa još uvek nije u potpunosti "zamrla", i nadam se da neće skoro - priznaje Beograđanin.

Dodaje i da živi sa devojkom u skromnom stanu koji ona plaća.

Usluga za uslugu

Ovaj mladić kaže i da se razume u kućne popravke, pa da mu se i to znanje ponekad pokaže kao korisno.

- Na primer, komšija ima firmu koja uvozi kućnu hemiju. Ponekad mu pomognem oko auta, nekad mu nešto popravim, prenesem... On mi zauzvrat pokloni po neki paket proizvoda koje prodaje, pa ni za to ne trošim novac - kaže on.

Planirajte kilometre

Ovaj snalažljivi Beograđanin otkrio nam je još neke trikove kojima se služi da bi uštedeo.

- Vozim auto na plin, a svaki kilometar koji prelazim je pažljivo planiran. Ponekad se vozim i gradskim prevozom, i priznajem, ne sećam se kada sam poslednji put platio kartu. Kada kupujem odeću, uvek odvojim dovoljno vremena da potražim povoljniju opciju.

Kupujte samo po spisku, ne padajte na sniženja

Nemam običaj da idem u prodavnicu bez jasnog spiska onoga što kupujem, kaže mladić. Dakle, pošto vas lepo ukrašeni rafovi sa sniženjima često mame, ponesite spisak, isplanirajte obrok do detalja i držite se samo toga. Tako nećete ni bacati hranu.

Sa devojkom na večeru iz kasice prasice

Iako je odrastao čovek, on se nije se odrekao ni svoje "kasice prasice" za sitan novac sa kojom je napravio prve korake u štednji.

- Napunim je za otprilike tri meseca, i za toliko vremena se u njoj skupi oko 2.500 dinara. Za taj novac uvek izvedem devojku na večeru - kaže on.

On napominje da iako možda nemaju svi životne okolnosti pod kojima je on skupio ovoliku sumu novca za kratko vreme, ali veruje da bi uz njegove savete svako ko ima redovne prihode mogao da uštedi makar nešto.

