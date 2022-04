DAN ISPLATE SVE BLIŽI! Za tri nedelje počinje prijava: Evo kada leže novih 100 evra za mlade!

U Vladi Srbije već su izdali prvo rešenje o dodeli pomoći države za majke od 20.000 evra za kupovinu prve nekretnine, a sve je bliži i datum kada će još jedna kategorija građana Srbije dobiti jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra.

Naime, novih 100 evra državne pomoći za mlade stiže za nešto više od mesec dana, a prijava za one koji do sada nisu ovu vrstu pomoći dobili počinje za tačno tri nedelje. Podsetimo, mladima je početkom februara ove godine isplaćena novčana pomoć od 100 evra, a uskoro stiže još toliko.

Kako je ranije najavljeno, novih 100 evra biće im isplaćeno u junu, tokom prva tri dana meseca.

Pravo na pomoć imaju svi mladi od 16 do 29 godina. Na listi onih koji ispunjavaju uslove biće praktično svi koji do kraja maja napune 16 godina ili oni koji do tada steknu državljanstvo Srbije.

Postupak prijave izgledaće ovako:

Ukoliko ste već bili prijavljeni za prethodnu pomoć od 100 evra koju je država isplaćivala mladima, nova prijava neće biti potrebna. Izuzetak su oni koji su u međuvremenu napunili 16 godina ili dobili državljanstvo.

Prijava za ostale biće između 16. i 31. maja. Prijava se vrši elektronski, preko portala Uprave za trezor, a ceo proces je jednostavan.

- U prijavi će biti potrebno navesti broj lične karte, JMBG i izbor računa u banci u kojoj želite da primite 100 evra. Ukoliko to lice nema račun u banci, bira samo naziv banke, a mi ćemo u njegovo ime otvoriti račun u toj banci, i on će sa svojim ličnim dokumentom biti u mogućnosti da taj novac podigne - rekao je ranije ministar finansija Siniša Mali.

Podsetimo, prva državna pomoć za mlade od 100 evra počela je sa isplatom 1. februara i tada je novac dobilo oko 1. 017.000 mladih.

