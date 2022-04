I DANAS SMENA SUNCA I OBLAKA - Pred nama nešto topliji dan u odnosu na juče!

U petak na severu Vojvodine sunčano sa malo oblaka, a u ostalim krajevima promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima uz moguću pojavu kratkotrajne kiše u zapadnim i centralnim predelima. Bićemo pod uticajem svežijeg vazduha, ali uz malo veću temperaturu nego u četvrtak. Najviše sunčanih sati biće na severu Vojvodine, a manje sunca se očekuje po centralnoj Srbiji.

Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C u Dimitrovgradu do 10°C u Negotinu, a maksimalna dnevna od 16°C u Užicu do 20°C u Subotici. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 8°C do 14°C.

Beograd: U petak umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren severni.Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna oko 18°C. Uveče suvo.Temperatura u 22h oko 14°C.

