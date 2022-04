EVO KAKVO SE VREME OČEKUJE ZA PRAZNIČNI VIKEND: Danas se u ovim delovima Srbije očekuju padavine, a hoće li ih biti za 1. maj?!

Maksimalna dnevna temperatura u pojedinim mestima do 21 stepen Celzijusa.

Danas u Srbiji promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima i malo toplije nego u petak. Povremena kiša je moguća na istoku, jugu i u centralnim predelima, dok je na zapadu i severu Srbije mala šansa da iznenadi kratkotrajna kiša. Vetar slab severni i severoistočni, a popodne istočni.

Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 10°C, a maksimalna dnevna od 18°C do 21°C. Uveče ponegde na jugu Srbije slaba kiša. Temperatura u 22h od 10°C do 15°C.

U Beogradu danas promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima i veći deo dana suvo. Postoji mala šansa za kratkotrajnu kišu pre podne. Vetar slab istočni i jugoistočni.

Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna oko 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 15°C.

Vreme narednih dana:

U nedelju sunčanije na severu i istoku i toplije vreme u odnosu na subotu. Dnevni razvoj oblaka može usloviti pojavu kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa većom šansom na zapadu i jugu Srbije. U ostalim krajevima je mala šansa da iznenadi kratkotrajna kiša. Vetar slab jugoistočni, u pomoravlju i podunavlju umeren, a u južnom Banatu povremeno pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 7°C do 12°C, a maksimalna dnevna od 20°C do 24°C.

U ponedeljak i utorak slično vreme kao u nedelju, nestabilno sa smenom sunčanih i oblačnih perioda i pojavom kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova popodne. Veća šansa za pljuskove je na zapadu i jugu Srbije.

