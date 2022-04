ŠTA SE KRIJE IZA DANAŠNJIH DOJAVA: Na hiljade đaka evakuisano iz škola u Beogradu! Da li su moguće PRAVE BOMBE i da li su sledeći javni skupovi?!

Dojave o postavljenim bombama po školama krenule su od ranog jutra najpre u Medicinskoj školi na Zvezdari, a zatim je ista informacija iz minuta u minut dolazila iz drugih škola. Na hiljade učenika ovog jutra evakuisano je širom Beograda, a stručnjaci smatraju da bi sledeće "mete" mogli da budu veliki javni skupovi.

Kako je Ministarstvo prosvete saopštilo, u pitanju je bio cirkularni mejl o podmetnutoj bombi, koji su dobile 23 srednje škole i gimnazija u Beogradu o čemu su odmah obavešteni MUP i BIA. Na sreću, policija i njene stručne službe nakon detaljnog pretresa ubrzo su uvideli da su dojave bile lažne.

Međutim, kako stručnjaci objašnjavaju, vrlo moguće da su i ove dojave povezane sa prethodnim, a sve to ima veze sa nemirima u Ukrajini, te da će se najverovatnije uznemiravanje naših građana i ulivanje straha i dalje nastaviti.

Dojava o bombi u 23 beogradske škola Dojava da se u školi nalazi bomba najpre je prijavila Medicinska škola na Zvezdari da bi odmah nakon toga ista informacija došla iz Ugostiteljske beogradske škole. Iako je delovalo malo neobično, za nepuni sat vremena prijavu povodom istog razloga su imale čak 23 škole!

MUP proverio sve škole koje su imale prijavu

Kako su iz MUP-a rekli do popodneva je pregledano 12 beogradskih škola i ni u jednoj nije pronađena nikakva sumniva eksploozivna naprava, tako da su dojave po svemu sudeći bile lažne.

Međutim, uprkos tome, policija je nastavila proveru i ostalih škola koja se jutros zbog istog razloga evakuisali sve učenike i zaposlene.

Sve dosadašnje dojave o bombama mogle bi biti povezane

Iako se Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izjasnilo da je dojava o bombi širom beogradskih škola stigla cirkularnim mejlom, za sada nije poznato ko je to mogao da uradi kao ni iz koje zemlje je poruka stigla.

Da li bi ove dojave mogla da budu povezana sa dosadašnjim lažnim dojavama na aerodromu "Nikola Tesla" i u tržnim centrima, sagovornik kaže da je za to sada rano govoriti i da treba sve ispitati.

- Ide kraj školske godine, tako da treba ustanoviti da nije u pitanju ispitivanje i pismeni zadaci, pa to eventualno deca na ovaj način pokušavaju da odlože. Međutim, ako su dobili cirkularni mejl, nadležni moraju sprovesti proceduru odakle je on došao, ko ga je poslao, pa na osnovu toga će se izvlačiti određeni zaključci - kaže profesor na Fakultetu bezbednosti Zoran Dragišić.

Međutim, član Svetske asocijacije šefova policija Marko Nicović malo je drugačijeg mišljenja i smatra da su sve dosadašnje dojave o bombama povezane sa ukrajinskom krizom, a sve zbog toga da bi se u našoj zemlji stvorio nemir i osećaj nesigurnosti.

- To jeste povezano sa trenutnom situacijom u Ukrajini i to da bi se stvorio nemir i osećaj nesigurnosti u zemlji. Ovim se želi postići da se natera Srbija da se po pitanju sankcija što pre opredeli, ali takođe ovim želi da se pokaže da naše službe nisu sposobne da spreče tu vrstu aktivnosti stranih obaveštajnih službi - kaže Nicović.

"Moguća pirotehnička akcija na Ušću, na nekom koncertu..."

On još objašnjava da su sada sve oči na Srbiji i da je vrlo moguće da se uskoro napravi "neka pirotehnička akcija na Ušću, na nekom koncertu ili tržnom centru".

- Vrlo je moguće da se desi neka od pirotehničkih akcija na Ušću, u tržnm centru ili na nekom koncertu, to je čisto psihološka igranka, kad će biti bomba, kad će biti petarda, jer time želi da se pokaže da se vlast mora što pre opredeli na kojoj je strani - kaže sagovornik, i dodaje da se ovim želi takođe pokazati kako su naše službe nemoćne da otkriju odakle neko organizovano najavljuje bombe.

Marko Nicović smatra da je vrlo moguće da će se stvaranja nemira dojavama o eksplozivnim sredstvima nastavitim a da bi nakon aviona, tržnih centara i škola sledeća meta mogli biti i javni skupovi.

- Sledeće gde bi dojave mogle biti su noćni klubovi, koncerti, utakmice, neki javni politički skupovi, dakle mesta gde se okuplja više ljudi - upozorava Nicović.

Prosor Dragišić, sa druge strane, kaže da je teško predvideti šta bi moglo da bude sledeće.

- Mnogo je tu ikseva u toj jednačini. Sve zavisi od toga kako će se Srbija ponašati u budućnosti. Druga stvar da li je ovo povezano sa ratom u Ukrajini, jer je sasvim sigurno da dojave u avionima jesu, u to nema sumnje. Tako da u zavisnosti kako će se Srbija dalje ponašati i kako će se rat u Ukrajini razvijati, na koji će se način ponašati druge evropske zemlje, i SAD - kaže profesor Dragišić.

On objašnjava da odluke o tim akcijama koje će se sprovoditi donose se konkretno na osnovu situacije na terenu i u ovom trenutku se to ne može predvideti.

- Mi u ovom trenutku ne možemo predvideti kako će se sve to razvijati, u svakom slučaju treba biti spreman i naše službe su spremne da će taj rat potrajati i ono što je najgori mogući scenario jeste da se taj rat prenese na Balkan - objašnjava profesor.

Moguća i prava bomba

Član Svetske asocijacije šefova policija Marko Nicović kaže da vrlo lako može da se dogodi da nakon ovog zastrašivanja koje traje već neko vreme bude i prava bomba.

- Sledeći korak zaplašivanja bi mogle da budu eksplozije u vidu pirotehničkih sredstava ili prava bomba. Ne treba zaboraviti da su nam u blizini Albanci sa Kosova ili držihadisti iz BiH koji mogu da uđu slobodno i za cifru od 25.000 evra mogu da postave bombu – upozorava Nicović.

Nicović navodi da je jedan od razloga za ovo što Srbija svaki dan pruža otpor sankcijama.

Panika kao kaže naš sagovornik stvara se da bi građani stekli utisak da njihova zemlja nije u stanju da im obezbedi mir, a onda će oni koji nam to zapravo i rade ponudili da nam oni obezbede mir ali da se izjasnimo da smo sa njima.

Nema druge, dojava o bombi mora se tretirati kao prava

Profesor na Fakultetu bezbednosti Zoran Dragišić ističe da u slučajevima dojava bombi sve službe moraju da poštuju strogo određenu proceduru.

- Nema druge, kad se dobije dojava mora škola da se evakuiše, deca i zaposleni moraju da napuste objekat. Svaka dojava o bombi mora se tretirati kao prava. Niko ne sme da zanemari takvu dojavu. To znači da mora da se izvrši kontradiverzionalni ili KD pregled objekta kome je upućena dojava. To rade specijalne kontradiverzionalne jedinice MUP-a. Ako pronađu bombu, takođe, se zna procedura, a ako je ne nađu objekat se vraća u normalnu funkciju – objašnjava Dragišić.

Kako kaže, koliko će trajati KD pregled zavisi od površine objekata, i što je veći objekat to će trajati duže.

- Koliko će trajati, to sve zavisi od veličine objekta kao i koliko ekipa dođe na teren ali to zna da potraje. Mora se praktično pregledati svaki ćošak škole, policija ima i opremu i pse koji su posebno obučeni za traženje eksploziva tako da je to njihova procedura koja je po prilično dugotrajna - kaže profesor Dragišić.