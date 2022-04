U BATAJNICI PREDSTAVLJEN PRINC NEBA! PR-DC premijerno prikazao letelicu IKA 50: OVO JE DŽIN U KATEGORIJI DRONOVA!

Na aerodromu u Batajnici posebno mesto našle su bespilotne letelice Pinkovog razvojno-istraživačkog centra. Premijerno je prikazan dron IKA 50 koji može da nosi do 100 kilograma i da u vazduhu ostane do sat vremena.

Premijerno "princ neba" predstavljen je Beogradu, ali i celom svetu. Na aerodromu u Batajnici iz moćnog pogona kompanije PR-DC stigla je bespilotna letelica IKA 50. I to nije sve.

- Svetska premijera je, ali mi ovde danas prikazujemo nekoliko naših bespilotnih letelica - IKA 1, IKA 20 i IKA 50. Nalazimo se ovde u okruženju svih mogućih vazduhoplova, migova, ali i velikog broja bespilotnih letelica. To su letelice u čijoj smo mi kategoriji i letelice čijom se proizvodnjom bavimo. Pored ove velike flote letelica IKA 20 koje mogu da nose od 20 do 50 kilograma i da imaju autonomiju od 30 do 60 minuta, ovo je prototip najnovije letelice za koju smo dobili zahteve iz velikog broja zemalja da li možemo da proizvedemo po zadatim parametrima i projektovanoj ceni. Uspeli smo to da izvedemo. Duga je 3,5 metara, a široka oko 2,5 metara - naveo je Željko Mitrović, vlasnik Pink Media Group.

Karakteristike su neverovatne. IKA 50 nosi do 100 kilograma i ostaje u vazduhu oko 60 minuta. Može se koristiti u najrazličitije svrhe - od dostava komercijalnih, zdravstvenih, može da ponese i čoveka, može se koristiti i u vojne - mogu nositi najrazličitije stvari i ofanzivne i defanzivne. Ono što razvijamo, pre svega za Emirate, to su posebni stabilizatori koji mogu da pomognu oko vezivanja i kačenja različitog probora. Napredujemo. Interesovanje je ogromno i gledamo kako da proširimo kapacitete proizvodnje. Tu je usko grlo, radimo na tome. Ovo je jedna od flota, postoji nekoliko ovakvih, a IKA 50 je prototip

- Radimo na tome da proizvedemo 1.000 komada IKA 20. Ponosan sam na činjenicu da smo u roku od godinu i po dana postali jedna od desetak firmi na svetu koja je vrlo prepoznatljiva na mapi kompanija koje se bave proizvodnjom bespilotnih letelica. To je kratak period. Prve tri kompanije već desetak, možda čak i 15 godina rade na razvoju. Mi smo pre svega zahvaljujući ekipi, fenomenalnim inžinjerima u PR-DS koji su jako vredni. Na primer da bi sve ovo stigli radili su četiri dana po 22 sata dnevno i to kompletna ekipa - istakao je Mitrović.

Kako je dodao, raduje ga to što kompanija napreduje velikom brzinom i učitava na sve bolju poziciju na mapi sveta.

Ponosni na oznaku "napravljeno u Srbiji", ali i na sve što su uspeli da projektuju do sada svakako su mladi inžinjeri Pinkovog razvojno-istraživačkog centra.

- Ovde smo da pokažemo naše komercijalne letelice, ono na čemu smo radili prethodnih godina. Veoma sam ponosan na tim inžinjera, što su bili spremni da me podržavaju ovih godinu i po dana , da radimo zajedno na ovim proketima. Šlag na tortu je to što možemo da pokažemo našim ljudima seriju IKA letelica - naveo je Miloš Petrašinović.

Petrašinović je naglasio da je ovo izuzetno bitan korak za našu vazduhoplovnu industriju.

Posle Beograda ovi džinovi u kategoriji dronova biće prikazani na sajmovima vazduhoplovsktva u Bugarskoj, Parizu i Londonu.