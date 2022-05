SRBI KUPUJU, NE PITAJU KOLIKO KOŠTA! Ove nekretnine idu KAO ALVA: Potražnja se duplirala, a cena - OD 5.000 EVRA

Tržište nekretnina u Srbiji, kada je u pitanju kupovina vikendica, doživelo je pre dve godine procvat koji još uvek traje prema podacima Republičkog geodetskog zavoda.

Prodaja ovih nekretnina je ostala gotovo na istom nivou kao u prvom kvartalu prošle godine, kada je prodato nešto više od 300 vikendica. Prema podacima RGZ za prvi kvartal 2022, to je i dalje duplo više u odnosu na godine pre epidemije.

Ubedljivo najveća potražnja je u Vojvodini gde su prošle godine prodate 863 vikendice, što je za oko 400 više od proseka iz 2018. i 2019. godine. U okolini Beograda je tražnja ista u poslednje četiri godine i u proseku se na Avali, Kosmaju i ostalim destinacijama ukupno proda oko 150 kuća za odmor. Na jugu i istoku Srbije potražnja je takođe duplirana, ali je u pitanju mnogo manji broj prodatih nekretnina. Pre četiri godine ih je prodato oko 80, a prošle godine oko 140. Rast prodaje ovog tipa nekretnina zabeležen je i u regionu Šumadije i Zapadne Srbije gde je prošle godine prodato oko 100 vikendica više u donosu na godinu pre početka epidemije prenosi portal euronews.rs.

Prema podacima RGZ, cene prometovanih vikendica na teritoriji Srbije u 2021. godini kretale su se od 1.200 evra do 600.000 evra za vikendicu na Kopaoniku. Najviše ih je prodato u cenovnom rangu od 7.000 do 32.000 evra, a oko 50 kuća za odmor je prodato za više od 62.000 evra.

- Cene vikendica koje su u ponudi su različite, od 5.000 evra za koliko je oglašena vikendica od 40 kvadrata u okolini Ćuprije kojoj je potrebno renoviranje, do 400.000 evra koliko je traženo za vikendicu od 160 kvadrata u okolini Zlatibora. U ponudi imamo manje od 10 vikendica čija je cena do 10.000 evra, a to su uglavnom one sa manjom kvadraturom ili one kojima je potrebno renoviranje ili dodatno ulaganja - kaže Jasmina Gavrilov Dražić sa jednog portala za promet nekretninama.

Ona napominje da su posebno popularne lokacije koje se nalaze blizu većih gradova – Beograda i Novog Sada, kao što su Kosmaj i Fruška gora. Top pet destinacija po prodaji vikendica prošle godine bile su Inđija sa čak 144, sledi Novi Sad sa 69, Beočin sa 59 i Sremski Karlovci sa 46. Na petom mestu je Grocka sa 43 prodate kuće za odmor, a na šestom mestu je još jedna fruškogorska opština - Irig sa 36 prodatih nekretnina ovog tipa.

- Prodaja je slabija u odnosu na jesen, ali i dalje ima kupaca. Prodaje se uglavnom ono što je jeftinije, do 30.000 evra. Skuplje vikendice već idu slabije. Najskuplje koje su trenutno u ponudi koštaju oko 150.000 evra. Trenutno tražnja nije mnogo velika, ali ti trendovi se brzo menjaju, tako da ne mogu garantovati da neće doći do povećanja tražnje. Najveće interesovanje je za Slankamen, Krčedin i Bešku - kaže Anica Prodanović iz jedne inđijske agencije za nekretnine.

Vlasnici digli cene više nego duplo

Ona napominje da je ponuda trenutno slaba, a da su cene i dalje veoma visoke i da za bolje nekretnine vlasnici traže od 50.000 do 80.000 evra, a da za tako visoke iznose nema mnogo kupaca.

- U odnosu na period pre korone, vlasnici su digli cene više nego duplo, možda su oko 1,5 puta veće. Pik je definitvno bio tokom epidemije. Činjenica je da je trenutno haos na tržištu i da za mesec dana može sve da se promeni. LJudi su konfuzni i ne znaju šta da rade i da li da prodaju, odnosno da kupuju ili da sačekaju, jer je sve poskupelo i nepredvidivo je šta će se dalje dešavati - objašnjava Prodanovićeva.

Raste tražnja za placevima

S druge strane, oni koji imaju višak novca i ulažu u ovu vrstu nekretnina, ni ne gledaju objekte čija cena je u rangu od oko 50.000 evra, a ne brinu ih ni rekordna poskupljenja građevinskog materijala. Pojedini kupci se odlučuju i da se presele u prirodu, uz argumente da im gotovo slično vreme treba kolima do centra grada ili do posla, a da značajno dobijaju na kvalitetu života.

- Ovo je jedan od razloga što su lokacije između Beograda i Novog Sada dosta popularne i za novogradnju, pa možemo videti da se na njima pojačano grade kompleksi, mahom luksuznih, nekretnina - objašnjava Gavrilov Dražić.

Anica Prodanović kaže da su upravo zbog toga izuzetno traženi i placevi u Slankamenu, na atraktivnim mestima, gde se ar prodaje i za 2. 000 evra, a da nove kupce uopšte ne obeshrabruje ni poskupljenje građevinskog materijala.

- Traže placeve sa pogledom na Dunav da bi sami gradili. Trenutno je veća potražnja za zemljištem, nego za izgrađenim vikendicama. Mnogi ljudi koji imaju dosta novca žele sami da grade, po svojim merilima i ne pitaju koliko košta - kaže Prodanovićeva.