OPREZNO! NAREDNA 2 DANA SUNCE ĆE PRŽITI: Povećan UV indeks, ovo je spisak gradova gde treba da se pazite (FOTO)

Stepen UV indeksa sutra će biti u narandžastoj zoni, što ukazuje da je visok, u većini mesta iznosiće 6.

U većini mesta u Srbiji, u sredu i u četvrtak se očekuje visok stepen UV zračenja, pokazuje prognoza ovog indeksa Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Sutra će visok stepen biti u Vršcu, Loznici, Velikom Gradištu, na Zlatiboru, u Sjenici, Požegi, Kraljevu, Kruševcu, Ćupriji, Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu, Peći, Prizrenu, Prištini, Vranju i imaće indeks 6 od 11.

U četvrtak se isti stepen UV zračenja očekuje na Paliću, u Zrenjaninu, Kikindi, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanc, Visokom Gradištu, Sjenici, Kraljevu, i opet u Kruševcu, Ćupriji, Nišu, Leskovcu, Dmitrovgradu, Prizrenu, Prištini i Vranju.

Mere zaštite



Potrebno je izbagavanje izlaganje direktnom suncu u periodu od 10 do 16 časova. Treba koristiti preparate sa zaštitnim faktorom u svim vremenskim uslovima, u svakoj sezoni. Preporučljivo je koristiti faktor zaštite od sunca SPF-30 i više, koji štiti od UVA i UVB zračenja. Faktor se nanosi najmanje 15 minuta pre izlaska napolje, a treba ga ponovo nanositi na svaka dva sata, češće pri obilnijem znojenju, i nakon svakog boravka u vodi.

Treba nositi kape i šešire sa širokim obodima i odeću svetlih boja, od prirodnih materijala, po mogućstvu sa dugim rukavima, ili specijalnu odeću sa zaštitnim faktorom (odeća sa "UPF - ultraviolet protection factor" oznakom. Nosite naočare za sunce sa 100 odsto UVA/UVB zaštitom. Izaberite kozmetiku i kontaktna sočiva koja nude UV zaštitu, ali imajte u vidu da je i dalje neophodno koristiti sredstvo za sunčanje i nositi sunčane naočare.

Redovno treba proveravati kožu, kako biste na vreme primetili bilo kakve sumnjive promene i blagovremeno se javili lekaru.

UV indeksa ima 11, do 2 je on nizak, od 3 do 5 je umeren, od 6 do 7 je visok, od 8 do 10 vrlo visok a od 11 i više ekstremno visok i to je ljubičasta zona.