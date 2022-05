POLA SRBIJE KIJA I KAŠLJE Jedan vitamin može biti od pomoći u borbi protiv alergije, a postoji i RIZIK

Uveliko je u toku sezona alergija, a doktorka Ivana Stefanović iz Gradskog zavoda za hitnu pomoć rekla je koje drveće izaziva najviše problema.

Ona je otkrila i koji vitamin bi trebalo da uzimaju svi koji su alergični, i iznela i jedno upozorenje.

- Već je počelo da cveta visoko drveće, i sada imaju najviše problema oni koji su alergični na brezu i njen polen. Možete sebi da pomognete uzimanjem vitamina C u većoj dozi nego inače, jer on i do 50 odsto smanjuje neke od simptoma alergija i stabilizuje mastocite i histamin, koji nam pravi sve probleme kada smo alergični - rekla je doktorka.

- Ali vitamin C uzimajte samo u konsultaciji sa svojim izabranim lekarom, jer je moguće da vam je potrebno da vam da vitamin venski u Domu zdravlja. Najbolje je konsultovati se pre uzimanja jer vitamin C može da napravi problem ako pijete neke druge lekove. On sam po sebi nije toksičan, ali da ne biste rizikovali, posavetujte se sa lekarom - rekla je doktorka.