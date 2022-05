Kako da pomognete detetu da upiše najbolju srednju školu?

Nije lako ni deci ni roditeljima kada dođe trenutak da donose važne životne odluke. Možda osmaci i ne posmatraju sve to tako, ali je činjenica da je to momenat kada, koliko – toliko donose odluku o svom budućem životu.

Nisu govorili ljudi džabe da ima dve situacije kada je neophodno doneti ispravnu odluku, jer će ona uticati na naš budući život. Jedna od njih jeste i odabir onoga, čime će se neko baviti u životu.

Istini za volju, vremena se menjaju, pa deca danas olako shvataju celokupnu situaciju koju upis srednje škole predstavlja. Ali su zato tu roditelji da im ponude opcije, koje su najbolje u datoj situaciji. A jedna od njih je, sasvim sigurno i Srednja škola i IT gimnazija – škola koja se kvalitetom i povoljnim školarinama izdvojila u odnosu na ostale.

Uz to, mogu je pohađati i učenici iz Beograda, ali i iz Jagodine i Kragujevca, budući da ima prostorije u sva tri grada.

Konkretno, upis na redovno školovanje za decu iz Beograda, vrši se u Makenzijevoj ulici broj 53, na četvrtom spratu, nadomak gradskog trga Slavija i hrama Svetog Save. Prostorije ove škole u Jagodini nalaze se u Trepčaninovoj ulici broj 1, a u Kragujevcu u ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića broj 23.

Posebnu pažnju Srednja škola i IT gimnazija obraća na kvalitet stručnog kadra, ali i poslovnih partnera, u saradnji sa kojima organizuje praktični deo nastave, koji je obuhvaćen programom nadležnih institucija za konkretni obrazovni profil. Na taj način učenicima nudi mogućnost da u toku školovanja, najpre teorijska, a potom i praktična znanja stiču od najboljih u okviru konkretne struke.

Što se izbora zanimanja tiče, to je tek posebna priča, s obzirom na to da se Srednja škola i IT gimnazija zaista može pohvaliti velikim izborom obrazovnih profila, što trećeg, što četvrtog stepena. Zato i nema sumnje da će svako dete pronaći onaj, koji najviše želi da pohađa.

Vozač motornih vozila, mehaničar optike i keramičar – teracer – pećar, tek su neka od njih. Osim tih zanimanja trećeg stepena, ova škola organizuje nastavu i za zanimanje elektroinstalater, kao i za obrazovni profil zidar – fasader.

Naravno, Srednja škola i IT gimnazija ima u ponudi i brojna zanimanja četvrtog stepena, koja se smatraju vrlo traženim na tržištu rada, prema aktuelnim podacima. Ekonomski tehničar, tehničar dizajna grafike, medicinska sestra – tehničar i farmaceutrski tehničar, tek su neka od njih. U ponudi je i mogućnost pohađanja gimnazije opšteg smera (sportsko odeljenje), a učenici mogu da pohađaju nastavu i u okviru obrazovnog profila tehničar drumskog saobraćaja, elektrotehničar procesnog upravljanja i muzički izvođač. Ali i u okviru obrazovnih profila građevinski tehničar za niskogradnju, geodetski tehničar – geometar i tehničar optike, te adminsitrator računarskih mreža, elektrotehničar za elektroniku na vozilima i elektrotehničar računara.

Dovoljno je samo da date detetu šansu da među brojnim zanimanjima, koje u ponudi ima Srednja škola i IT gimnazija odabere ono, koje ga najviše interesuje i kojim bi želelo u budućnosti da se bavi. A iskusni stručnjaci ove škole će nastojati da mu na najbolji način prenesu sva znanja, koja su predviđena aktuelnim nastavnim programom.