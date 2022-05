Patrijarh: Zaštitimo baštinu SPC na Kosovu i Metohiji

Srpski patrijarh Porfirije izjavio je danas da su svetinje na Kosovu i Metohiji baština Srpske pravoslavne crkve, ali i kulturna baština čitavog sveta, zbog čega ne treba da nas čudi što su i pod zaštitom UNESKO-a.

"Ovo su naše svetinje. One pripadaju SPC. Dečani, Pećka Patrijaršija, Gračanica, Bogorodica Ljeviška i opet, sve druge svetinje na Kosovu i Metohiji, jesu baština SPC. Međutim, sve što je duhovno nikada, ako je autentično duhovno, ne ograničava se samo na jednog čoveka ili na jedan narod", rekao je patrijarh u izjavi medijima posle posete manastiru Visoki Dečani.

Poglavar SPC je poručio da "baš zato što je duhovno, iako je naše, to prevazilazi i po značaju i po lepoti granice u kojima mi postojimo i kojima mi pripadamo" i da to "jesu svetinje koje su kulturna baština čitavog sveta".

"Zato ne treba da nas čudi što su sve pobrojane svetinje i pod zaštitom UNESKO-a", poručio je patrijarh.

On je pozvao sve da uložimo napor, "monasi to čine, Crkva to čini, ali i svi drugi činioci i na lokalu i šire, ali i globalno, da se ovakve svetinje zaštite kao kulturna baština iz 14. veka, nešto što je ljudski rod najuzvišenije i najlepše mogao da da i jeste dao u ovim svetinjama".

"Svi činioci, dobronamerni, treba da ulože napor ne samo da se čuvaju i očuvaju ove svetinje nego da imaju značaj koji su imale kroz istoriju; značaj za nas, jer jesu naše nasleđe, pravoslavno srpsko, ali i za sve druge ljude", rekao je patrijarh Porfirije, a saopštila Informativna služba SPC.