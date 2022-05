STANJE JE OZBILJNO! Hepatitis nepoznatog porekla još uvek postoji kod deteta u Srbiji!

Dete iz Srbije, koje se ispituje da li ima hepatitis nepoznatog porekla na Institutu za majku i dete "Dr Vukan Čupić" u Beogradu, nije životno ugroženo ali je njegovo stanje ozbiljno, kaže za Telegraf.rs izvor iz ove zdravstvene ustanove. Lekari, kako navodi, sve više sumnjaju da jeste reč o ovoj bolesti jetre za koju se pretpostavlja da je izaziva nešto izmenjeni adenovirus.

Dečak je prvo dete u Srbiji koje je postalo sumnjivo na ovu vrstu hepatitusa. Ima devet godina, već dva dana leži u ovoj ustanovi, a sumnja na hepatitis nepoznatog porekla koji se pojavio među decom predškolskog i školskog uzrasta u skoro 20 zemalja, ni posle dva dana nije otklonjena.

- Postoji mogućnost da ćemo uskoro na osnovu pojedinih analiza moći da kažemo da li ili nije, ali s obzirom na to da postoji mogućnost da zaista jeste bolest jetre uzrokovana adenovirusom, odnosno hepatitis nepoznatog uzročnika, ne treba žuriti. U vezi sa ovim slučajem konsultujemo sa na svim nivoima među kolegama u zemlji. Dečak ima sve simptome ovog hepatitisa, ali je stabilan, komunikativan. Ne žali se na bolove, ali je vidno žut, i jetra je kao i kod svih bolesti ove vrste, problem. U lošem je stanju - kaže naš izvor iz ove ustanove.

Na pitanje da li zaista može da se dogodi da dečak ostane bez svoje jetre, da će morati da mu se transplantira, tu mogućnost ne isključuje ali ne želi ni da prejudicira.

- Ne treba žuriti sa takvim informacijama. Ne bar dok ne budemo imali sva detaljna ispitivanja i budemo sigurni da je reč o hepatitisu - rekao je naš sagovornik.

Sumnja da dete u Srbiji ima hepatitis nepoznatog porekla pojavila se juče.

U vezi sa njim još se niko zvanično ne oglašava ni ispred Instituta za majku i dete "Dr Vukan Čupić", niti ispred Ministarstva zdravlja.

Lekari upozoravaju da ne treba paničiti ali da treba biti oprezan i voditi računa o merama higijene.

Aneta Jovanović, načelnica službe za zdravstvenu zaštitu dece paliluskog doma zdravlja "Dr Milutin Ivković" izjavila je danas da je važno da roditelji ako primete da je dete malaksalo, ima povišenu temeperaturu praćenu žutom prebojenošću kože, beonjača, ukoliko je mokraća tamna kao boja piva, a stolica svetla, da ga obavezno odvedu kod pedijatra.

Prof. dr Dragan Delić, gastroenterohepatolog je objasnio da se adenovirus prenosi kapljičnim putem, ali i putem vode, u bazenu.

- Najčešće obolevaju predškolska ili školska deca i kod njih adenovirus uglavnom izaziva upalu ždrela, povišenu telesnu temperaturu i uvećanje žlezde. Može, međutim, da izazove i upalu mozga, pluća, kao gastroenteritis koji prate povraćanje i dijareja. Da li se ovaj virus promenio, jer do sada nije imao osobinu da oštećuje jetru, još uvek se ne zna, kao ni to da li se možda pojavio neki novi virus – kazao je prof. dr Delić.

Mnogi hepatitise, kako navodi, preleže bez simptoma, a opasno je ako ostanu posledice.

- Ne daju svi virusi hroničnu bolest jetre, ali bolest koja traje duže od šest meseci ostavlja za sobom oštećenja. Virus ostane u jetri, razmnožava se i daje hroničnu bolest, iako jetra ima moć regeneracije i veliku zalihu ćelija. Često nam se dešava da pacijenti sa hepatitisom dođu u bolnicu sa cirozom, a da nisu ni znali da imaju hepatitis. Moj savet zato je uvek da se jednom godišnje uradi rutinska analiza krvi. To savetujem i kolegama iz primarne zdravstvene zaštite, da pacijente upute na proveru biohemijskih parametara u krvi.

To su pre svega jetrini enzimi AST i ALT. Kod akutnog hepatitisa ove vrednosti budu povišene od 10 do 15 puta. Potom je potrebno proveriti transaminaze, gama-gt, alkalnu fosfatazu. Ako je neki od parametara povišen, to je prvi znak da se nešto dešava – kazao je profesor Delić.

Za lekara su znak oštećenja jetre i zamaranje, mučnina i malaksalost. Verujem da će budućnost pokazati da u našoj populaciji kruže nepoznati virusi. U našoj populaciji ima oko 5.000 različitih virusa, i to je nezavršena priča. Ne postoje specifične mere zaštite. Ako peremo ruke, smanjićemo opasnost od obolevanja od virusa, ako se držimo na distanci, ako ne pijemo iz iste čaše ili flaše. Mikroorganizmi su oko nas i u nama - poručio je profesor.