NAJSKUPLJI ARANŽMANI PRVI RASPRODATI! Najveći broj Novosađana već odlučio gde će na letovanje

Kako je letnja sezona sve bliže i zainteresovanost za letovanjem je sve veća. Novosađani su uveliko počeli da planiraju kako i gde će provesti leto, a kako kažu iz lokalnih turističkih agencija navala je počela još u februaru.



- Iako je prethodnih godina rezervisanje letovanja počinjalo već od septembra, dolaskom korone ovaj trend je zanemaren i sada to kreće malo kasnije. Zabeležili smo kratku pauzu u rezervacijama zbog ukrajinsko-ruske krize, ali se početkom februara opet sve vratilo u normalu - kažu u jednoj novosadskoj agenciji za portal Ns uživo.

Turska najaktuelnija, Egipat pao na skali popularnosti

Najaktuelnija destinacija među sugrađanima za predstojeće letovanje je Turska, dok Egipat beleži drastičan pad u popularnosti zbog poskupljenja aranžmana i preko 20 posto.

- Turska ove godine nudi najbolji odnos cene i kvaliteta, pa je i među našim sugrađanima najpopularnija. Do prošle godine je Egipat bio veoma povoljan, međutim sada su i oni podigli cene. Grci su standardno malo jači sa cenama, posebno za avio aranžmane. Albanija je bila aktuelna u periodu kada je bio ulazak u grčku ograničen, ali čim su Grci popustili mere za ulazak, tako je Albanija oslabila - pojašnjavaj sagovornik.

Većina destinacija ove godine beleži poskupljenje zbog skoka u cenama hrane, goriva, kao i zbog naših ulaznih cena koje su takođe u porastu.

- Sve naše destinacije su ili autobuske ili avionske, tako da su cene morale da se povećaju makar za cenu goriva. Uglavnom svi aranžmani su poskupeli za od 5 pa do 30 posto, jedino Turska beleži najmanji procenat poskupljenja. Odmor u Turskoj se može naći već za 450 evra za 7 noćenja u Alanji i to za ponude "all inclusive" - kažu u ovoj turističkoj agenciji.

