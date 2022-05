SREĆAN KRAJ POTRAGE: Nađena nestala devojčica iz Prćilovice

Niška policija intenzivnim radom pronašla je jutros devojčicu M.S. (16) iz Prćilovice kod Aleksinca koja je nestala 30.aprila nakon što je sa bratom došla u Niš na pijacu.

Kako je potvrđeno u niškoj policiji nestalu devojčicu je pronašao policijski službenik u okolini Železničke stanice u Nišu. Ona je u dobrom stanju i nije povređena.

Devojčica je na sebi imala istu garderobu kao na dan nestanka.

Prema nezvaničnim saznanjima Blica sa devojčicom se trenutno obavlja razgovor u prisustvu radnika Centra za socijalni rad o razlozima odlaska i ostalim okolnostima.

Podsetimo, devojčica je sa bratom došla u Niš autobusom 30.aprila da kupe određene stvari na pijaci Otvoreni tržni centar. On je otišao da kupi mobilni telefon a ona je ostala sa stvarima. Kada se vratio, međutim, nje nije bilo. On se posle nekog vremena i bezuspešne portage vratio kući u selo u okolini Aleksinca, ali pošto se njegova sestra nije pojavila do večeri, njena majka je 1.maja prijavila policiji nestanak.

Niška policja je započela intenzivnu potragu i objavila fotografiju nestale devojčice koja je pronađena 7.maja.

Nestala devojčica je do 16.godine bila u hraniteljskoj porodici u selu Katun, nakon čega se vratila kod biološke majke u selo Prćilovica.

