NA ĐURĐEVDAN BEJBI BUM U ČAČKU: Rođen veliki broj mališana, a jedno ime je baš neobično!

Iako su mnogi Srbi u svojim domovima slavili jednu od najvećih slava Svetog Đorđa, u čačanskom porodilištu takođe je bilo veselo. Veliki svetitelj bio je berićetan, pa se u gradu na Moravi sreća osmehnula za devet porodica, a nekima dala i dodatan povod za radost jer su prinovu dobili na dan svoje krsne slave.

Rođeno je devet beba, od kojih je sedam devojčica i dva dečaka, prenosi RINA.

- Očekivao sam da će sve brzo proći, međutim lekari su mi rekli da je na Đurđevdan velika gužva u porodilištu i da budemo strpljivi. Minuti su prolazili kao godine, a čekaonica je bila puna nestrpljivih očeva koji su iščekivali vesti iz sale. Dobili smo zdravu devojčicu, a supruga i ja nismo imali dilemu i dali smo joj ime Đurđina po velikom svetitelju. U narodu se to kaže da je sama sebi dala ime. S obzirom na to da sam i ja slavio i ostavio goste kući, kasnije se slavlje nastavilo do duboko u noć - rekao je jedan od ponosnih očeva.

Ime Đurđina je neobično, a veoma lepo i tradicionalno.

Od početka godine, ovo je po treći put da lekari u čačanskom porodilištu imaju pune ruke posla, 7. marta rođeno 12 beba u jednom danu, dok je 10. janura na svet stiglo 11 mališana.