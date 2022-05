PROSLAVLJA SE MEĐUNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTARA - Jovanović: One su stub našeg zdravstvenog sistema! (VIDEO)

Načelnica službe za zdravstvenu negu na VMA Bojana Jovanović, rekla je za TV PINK da je biti medicinska sestra jedinstven poziv koji budi ono što je najlepše u ljudskom biću, a to je, kako dodaje, humanost i posvećenost poslu.

- Danas je Međunarodni dan medicinskih sestara, a razvoj sestrinske profesije decenijama unazad, pokazao je da medicinska sestra mora biti emocionalno zrela i stabilna osoba kako bi se mogla nositi sa svim što je čeka – rekla je Jovanović.

Dodaje da su one upravo stub zdravstvenog sistema.

Kako kaže, koreni razvoja ove profesije datiraju iz krimskog rata, tačnije, kako objašnjava, od 1853. godine, sa pojavom jedne od najznačajnijih medicinskih sestara, Florens Najtingel, na čiji se rođendan proslavlja ovaj dan.

Glavna sestra Interne klinike KBC „Dr Dragiša Mišović“ Daliborka Resimić, istakla je da su medicinske sestre stub zdravstvenog sistema, i dodaje da su one uvek sa pacijentom, uvek su prve pozivane i one su te koje treba da primete, obaveste i alarmiraju o vanrednim okolnostima u vezi sa pacijentom.

- To je ono što nas čini upravo stubom našeg zdravstvenog sistema – rekla je Resimić.

Glavna sestra za edukaciju u „Tiršovoj“ Sofija Kurtović, ističe da se ona za taj poziv opredelila sa 15 godina, kao i većina dece.

- Mislim da je to jedno vrlo ozbiljno životno pitanje koje donosite u tako mladim godinama. Tada nemate mnogo racija, premladi ste. To je nešto što nosite u sebi i to vas vodi ka medicinskoj školi – rekla je Kurtović.

Kako kaže, verovatno idemo ka tome jer nas vodi taj poriv da pomažemo nekom drugom.

- Koliko god da je težak posao, veoma ispunjava kada znate da ste nekome pružili pomoć – rekla je ona.

