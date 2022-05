Kakvo nas vreme očekuje do kraja maja: Počinje novi topli talas, meteorolog najavljuje kada prete nepogode

Maksimalna temperatura će sutra biti od 25 do 31 stepen, a nedelja donosi slabije osveženje.

Današnji dan početak je novog talasa toplijih dana i tako će biti i tokom narednih desetak, uz blaža osveženja oko 22. maja i posle 26. maja.

- Danas pretežno sunčano ili malo oblačno, suvo i toplije u odnosu na juče. Vetar će i u ostatku dana biti slab. Prvog dana vikenda biće još toplije i tokom većeg dela dana suvo. Posle podne će na severozapadu i zapadu Hrvatske, posebno uz granicu sa Slovenijom, doći do jače destabilizacije atmosfere uz grmljavinske pljuskove, a biće i uslova za lokalne nepogode. U prvom delu noći te nestabilnosti će se vrlo sporo premeštati na istok i polako slabiti, ali bi ponegde središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, severu BiH i ponegde severozapadu Srbije mogli doneti prolazne pljuskove sa grmljavinom, nad ostalim delom regiona mala šansa za redak pljusak. Vetar u zoni pljuskova u okretanju na severozapadni i na kratko može biti jak - objašnjava meteorolog Marko Čubrilo.

Maksimalna temperatura će sutra biti od 25 do 31 stepen, a nedelja donosi slabije osveženje uz promenljivu oblačnost i manju verovatnoću za ređu pojavu pljuskova, pre svega nad brdsko-planinskom delu regiona.

- Vetar će biti severozapadni, slab do umeren, dok će se dnevni maksimum kretati od 23 do 27 stepeni. Početkom sledeće nedelje preko središnje Evrope će strujati nestabilan i osetno svežiji vazduh sa Atlantika, ali će glavnina te vazdušne mase ostajati zapadno do Alpa. Nad nama će biti promenljivo oblačno, relativno toplo, a zbog povećanog udela vlage i dosta sparno vreme. U ponedeljak posle podne lokalni pljuskovi ponegde nad zapadnim i središnjim predelima regiona. U utorak bi pljuskova pre svega trebalo da bude u delovima Srbije, dok bi u sredu posle podne i u toku noći ka četvrtku moglo biti češće pojave grmljavinskih pljuskova, ali i lokalnih nepogoda, i to pre svega nad zapadnim, jugozapadnim, središnjim i severnim delovima regiona - dodaje Čubrilo.

Kako navodi, oko 26. maja postoji mogućnost da preko Alpa do nas stigne nešto veća količina svežijeg vazduha, te bi oko 27. maja, uz učešće vremenskih nestabilnosti, moglo da stigne svežije vreme.

- Do 26. maja maksimalna dnevna temperatura biće od 24 do 29, lokalno oko 30 stepeni, a posle tog datuma bi maksimumi mogli da se kreću od 20 do 26 stepeni. Na kraju ovog i početku sledećeg meseca moguće je nestabilno vreme bez vrućine, uz pojavu grmljavinskih pljuskova. Neke konkretne kiše nema u najavi i sada su šanse za neki jak ciklon nad Jadanom sve manje jer ulaskom u letji režim odnosa temperature vode i vazduha kada vazduh postaje topliji do vode potencijal za ciklogeneze nad Jadranom značajno opada. Narednih dana je moguća ređa, a posle 25. maja možda i češća pojava pljuskova tako da će ponovo neki delovi regiona dobiti i više od 30 milimetara taloga, dok će oblasti na samo nekoliko kilometara od tih proći bez merljive količine kiše - objašnjava meteorolog.

Sa porastom temperature i visokim udelom vlage raste verovatnoća pojave lokalnih vremenskih nepogoda, kojih bi ređe moglo da bude već sutra, a znatno nakon 25. maja.

