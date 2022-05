DOJAVE NE STIŽU SAMO IZ INOSTRANSTVA: Srpski bombaši imitatori sve češći, ali imaju DRUGAČIJU TAKTIKU!

Silne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama ne prestaju da stižu telefonski i na mejlove raznih institucija, poslovnih objekata i prometnih mesta, a ono što se promenilo u odnosu na početne pretnje da više ne stižu sa jednog inostranog mejla već sa nekoliko različitih među kojima su i lokalni.

Posle lažnih dojava o postavljenim bombama, koje su navodno bile postavljene na nekoliko najprometnih mesta, utvrđeno je da su lažne dojave o bombama stigle sa 19 adresa, i da više nisu u pitanju bombaši iz senke već se radi o lokalnim "momcima" koji su zastrašivali ljude iz za sada nepoznatih razloga.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su, za četiri dana, procesuirali osam lica, državljana Srbije - uhapšena su dva lica, a protiv još šest maloletnih lica podnete su krivične prijave u redovnom postupku.

Novi detalji

Nakon lažnih dojava koje su najpre počele u glavnom gradu, u svakom narednom zastrašivanju su se proširivale na druge veće gradove u Srbiji kao što su Novi Sad i Niš, da bi sada postale aktuelne i u manjim gradovima.

Interesantno je da pretnje o postavljenoj eksplozivnoj napravi ne stižu više samo sa imejla, kako je od samog početka bila praksa bombaša iz senke, već se sada javljaju i sa telefona. Međutim, ono što je evidentno u ovim slučajevima jeste da se radi o "imitatorima" i to domaćim, kojima je očigledno cilj igra ili neki privatni razlozi. Na ovo je MUP uputio javni apel građanima i skrenuo pažnju da ovakvo ponašanje ne može da bude šala, već ozbiljno krivično delo.

- Apelujemo na pojedince da se, naročito u trenutku kad je Srbija izložena masovnim i organizovanim sajber napadima i lažnim dojavama o postavljenim bombama koje dolaze iz inostranstva, ponašaju odgovorno i u skladu sa zakonom i dodatno ne otežavaju rad srpskoj policiji, čiji su KD timovi svakodnevno na terenu. Lažna prijava o postavljenoj bombi nije šala već ozbiljno krivično delo, koje može izazvati uznemirenost i strah građana Srbije i zahteva dodatno angažovanje pripadnika MUP-a - navodi se u saopštenju.

Očigledno je da su neki građani pomislili da s obzirom da policija do sada nije uspela da otkrije koji se profesionalci nalaze iza inostranih adresa, pa da će tako i ostati neotkriveni i nekažnjeni. Međutim, ispostavilo se da baš i nije tako. Iko nisu zvali sa svog broja koji koriste, srpski državljani su ubrzo otkriveni i za svoju neslanu šalu će da odgovaraju.

Lažni bombaši zvali iz Kraljeva, Kragujevca...

Jedana telefonska prijava stigla je policiji u nedelju uveče, u kojoj je četrdestvogodišnji muškarac iz Kraljeva pozvao dežurnu službu Policijske uprave i prijavio da je u jednom poznatom kraljevačkom ugostiteljskom objektu, u kojem je u toku bilo svadbeno veselje, postavljena bomba.

Ono što se ubrzo saznalo da je muškarac zapravo bio gost na svadbi i da je to veče iz nepoznatih razloga napustio veselje i policiji telefonski javio za navodno postavljen eksploziv.

Osumnjičeni rođak je efikasnom akcijom kraljevačke policije ubrzo uhapšen pod sumnjom da je počinio krivično delo izazivanje panike i nereda. NJemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu na saslušanje.

Ovu situaciju oko bombi mogu da koriste i naši građani .Neki iz patoloških razloga ,neki iz nezadovoljstva prema državi iz političkih ličnih, ekonomskih i drugih razloga. Neki iz zabave ili zbog mržnje prema policiji vlasti.Sada je na policiji da pokaže efikasnost i pronađe te počinioce jer ne zavisi od drugih država. Kroz te akcije će I umiriti javno mnjenje.

Slična situacija dogodila se u Kragujevcu pre dva dana, kada je kragujevačka policija uhapsila dvaesetdvogodišnjeg I.K. iz Bajine Bašte, osumnjičenog da je telefonom pozvao dežurnu službu i prijavio da je u Policijskoj upravi u Кragujevcu postavljena bomba.

Policija je odmah po prijavi zaposlene evakuisala, a nakon kontradiverzionog pregleda utvrđeno je da je dojava bila lažna.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Кragujevcu.

Policijska uprava u Kragujevcu dobila je danas telefonsku prijavu da je postavljena bomba u zgradi Policijske uprave koja se nalazi u krilu Skupštine grada. Za sada nije potvrđeno da li je prijava stigla sa domaćeg telefonskog broja kao što je bio slučaj u Kraljevu i Kragujevcu, kao ni na kom jeziku je prijavljeno.

Talas masovnih dojava mora pod hitno da se zaustavi

Neminovno je da su lažne dojave o postavljenom eksplozivu uspele da u velikoj meri uplaše građane naše zemlje, imajući u vidu da su prijavljeni objekti bili najprometnija mesta kao i objekti gde borave deca. Međutim, nedopustivo je to što su neki u ovom videli zanimljiv način zabave, pa sada zbog istog zove ko stigne. Sagovornici Blica ukazuju da ovo mora što pre da se zaustavi i da je na policiji da pronađe počinioce i tako umiri javnost.

- Ovu situaciju oko bombi mogu da koriste i naši građani. Neki iz patoloških razloga, neki iz nezadovoljstva prema državi iz političkih ličnih, ekonomskih i drugih razloga. Neki iz zabave ili zbog mržnje prema policiji vlasti.Sada je na policiji da pokaže efikasnost i pronađe te počinioce jer ne zavisi od drugih država. Kroz te akcije će I umiriti javno mnjenje - kaže član Svetske asocijacije šefova policija Marko Nicović.

Ovaj talas masovnog lažnog prijavljivanja mora što pre da sezaustavi ocenjuje stručnjak za bezbednost i međunarodne odnose dr Orhan Dragaš.

- Ovaj talas masovnog lažnog prijavljivanja postavljenih bombi morao bi pod hitno da bude zaustavljen, zato što sada već ozbiljno blokira normalno funkcionisanje svakodnevnog života. Iako se u početku i sumnjalo da je u pitanju dečija neslana šala da prijave bombu u školi kako bi izbegli kontrolni, nije moguće da deca to urade u sto škola istovremeno. To je mnogo ozbiljnija akcija i ozbiljnija pretnja. Pritom, pretnja bombom na međunarodnom aerodromu, kao što je bio slučaj u Nišu, izuzetno je ozbiljna pretnja i ona prelazi okvire naše unutrašnje bezbednosti, ide u sferu međunarodnog terorizma - kaže stručnjak za bezbednost.

Dragaš ističe da Srbija jeste izložena raznim vrstama pritisaka, isključivo zbog politike koju vodi državni vrh i predsednik Vučić. Mnogima se to ne sviđa, kako u Srbiji tako i u svetu.

- Podsećam vas na svakodnevne dojave o postavljenim bombama u avionima Er Srbije, jer je neko želeo da blokira našu kompaniju da leti za Rusiju. To je tipičan napad iz inostranstva i veliki pritisak na našu zemlju. U istom svetlu vidim i ovo masovno dojavljivanje postavljenih bombi na najrazličitijim mestima. Njihov cilj je da parališe naš svakodnevni život, da potpuno odseče naše bezbednosne službe od svojih redovnih poslova i da ih „zarobi“ tako što će morati da proveravaju svaku od ovih dojava - kaže sagovornik.

Stručnjak za bezbednost i međunarodne odnose Orhan Dragaš ukazuje na to da naši organi, a pre svega BIA i MUP, zbog trenutne situacije moraju da što brže otkriju i počinioce, ali i motive za ovakvo masovno lažno prijavljivanje postavljenih bombi.

- Mi imamo i vrhunske profesionalce i tehničke kapacitete da to obavimo, i što je najvažnije, to treba da uradimo brzo, kako bi se onemogućio glavni cilj ovih akcija, a to je unošenje psihoze nesigurnosti i straha među građane.

Problem, medjutim, predstavlja to što su mogućnosti naših službi ograničene kad su u pitanju pretnje koje dolaze sa adresa iz inostranstva. U takvim slučajevima zavisimo isključivo od efikasnosti i dobre volje službi iz tih zemalja, koje nažalost nema u ovim konkretnim slučajevima, zbog naše pozicije u odnosu na agresiju Rusije u Ukrajini - zaključuje Dragaš.