MIHAILO JE NAPRAVIO SEBI PARASTORS ZA ŽIVOTA: Srce mi je puno, a deci je ostalo samo da me ukopaju (FOTO)

Vest da je Mihailo Radisavljević iz Šapca napravio sebi parastos za života, šokirala je celu Srbiju. Mihailo se sada pohvalio i fotografijama sa "veselja", ali i objasnio kako je došao na ovu ideju.

On još uvek nije napunio ni šezdeset godina, ali je rešio da dok je živ sebi napravi pravu, pravcatu „daću“ na kojoj je gorela sveća, mirisao tamjan i služila se panaija. Ipak, kod Mihaila na parastosu nije bilo suza već šatra, muzika i ovan na ražnju. A, zaigralo se i kolo, piše RINA.

- Želeo sam to sve da obavim za života, našao sam sebi i grobnicu, kupio spomenik. Evo sad obavio i daću. Deci je ostalo samo da me ukopaju. Moje zvanice su porodica, prijatelji, ali i mladići koje sam zavetovao da me ukopaju kad bude došlo do moje sahrane. Volim veselje, muziku i zato sam želeo ovako nešto da uradim. Svi su se redom čudili kad sam im rekao šta nameravam, ali meni je srce puno jer sam želju sebi ispunio - rekao je Mihailo za RINU.

Mnogi su mu rekli kako nije normalan, ali šatra puna gostiju ipak dokazuje da je na ovom svetu Mihailo pored dece i porodice stekao i dosta prijatelja koji su, ma koliko bila čudna njegova zamisao, došli da ga ispoštuju.

- Nismo verovali kad je rekao šta hoće da napravi. Pokušali smo da ga odgovorimo, ali kad smo videli da mu je to bitno i da to želi da obavi, dali smo mu punu podršku. Veselili smo se, a on je bio odličan domaćin tako da ćemo ovo svakako zauvek pamtiti. Voli proslave i da ugosti ljude, sličnu je pravio i za svoj rođendan. Samo što tada nije bilo panaije i sveće - rekao je kroz osmeh Goran Radisavljević.

Iako je sve spremio za sudnji dan i mislio čak i na detalje, komšije i prijatelji misle da je ispred Mihaila još puno dobrih i zdravih godina.

Za njega kažu da je vrhunski majstor koji šta god vidi, može rukama i da stvori. Кao takvog ga poznaju u Jazoviku, ali i u okolnim selima. Ipak, sudeći po parastosu koji je održao sam sebi za života nema dileme da će za njega sada čuti čitava Srbija i verovatno će biti jedan od retkih, ako ne i jedini koji je to uradio.