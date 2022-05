U INĐIJI NESTALA LIDIJA (15)! Majka u suzama moli za pomoć: Dobili smo strašnu poruku preko Instagrama

Nestala devojčica (15) u Inđiji, majka u suzama moli za pomoć: Dobili smo strašnu poruku preko Instagrama

Lidija (15) nestala je sinoć oko 20.30 časova u Inđiji. Visoka je 175 centimetara i na sebi je imala bele pantalone. Njena majka moli za pomoć:

- Imamo osnovanu sumnju da je sa nekim dečkom, javio se da je sa njom. Ja ga ne poznajem, javio se preko nekog Instagram profila koji nema fotografije, kao da je lažan. Strašno... Ona je nedostupna na mobilni telefon od momenta kada nas je on kontaktirao. Samo je napisao: "Ona je sa mnom, dobro je, javiće se" - rekla je Lidijina majka plačući i dodala: "Ja u trenutku kada je izašla nisam bila kod kuće, znam da je na sebi imala bele pantalone. Rekla je da ide do centra Inđije da se prošeta i od tada je nema. Plašimo se jako. Sa policijom smo non - stop u kontaktu, kažu da rade na tome".