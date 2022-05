ČITAV GOL SRUČIO SE MALOJ LENI NA GLAVU! NJENA MAMA TRAŽI NOVOSAĐANINA KOJI JU JE SPASAO: Čovek u belom autu odvezao ih u bolnicu

Mama Maja ispričala je kako se sve dogodilo, u nadi da će se čovek prepoznati i čuti koliko mu je cela porodica zahvalna.

Sedmogodišnja Lena pukom srećom je ostala tek s malom povredom kada se na nju srčio ceo gol.

Devojčica koja se igrala umalo je mogla da strada, ali je zahvaljujući pomoći potpunog stranca brzo dobila pomoć lekara.

Prava drama odigrala se u petak na igralištu u Novom Sadu, gde je nešto pre sedam uveče gol pao na sedmogodišnju Lenu i udario je u glavu.

Zahvaljujući humanom čoveku u belim kolima koji je iste sekunde stao i devojčicu odvezao u bolnicu, ona je zbrinuta na vreme i sada se opravlja kod svoje kuće.

Njena mama Maja R. ispričala je za Telegraf kako se sve dogodilo, u nadi da će se čovek prepoznati i čuti koliko mu je cela porodica zahvalna.

- Lena se igrala napolju i u jednom trenutku lopta joj je upala u gol. Pokušala je da je dohvati nogom, pa se uhvatila za prečku gola. Međutim, izgubila je ravnotežu, počela da pada, a gol, za koji se držala, krenuo je da pada sa njom - priseća se stravične scene mama Maja koja je sa mužem u tom trenutku bila na igralištu.

Lenin tata reagovao je munjevito. Pritrčao je iste sekunde kad je video da gol pada i donekle ublažio njegov udar na svoju ćerku.

- Na glavi joj se istog trenutka pojavila ogromna čvoruga. Izgledalo je kao da joj je jaje iskočilo na čelu. Istrčali smo na put noseći Lenu i samo što smo mahnuli, zaustavio se čovek u belom autu. Pitali smo ga da li može da nas odveze do prvog taksi stajališta, a on je rekao: "Ma kakav taksi, vozim vas odmah pravo do bolnice" - prepirčava mama Maja u razgovoru za Telegraf.

U autu ih je, kaže, sve vreme tešio i bodrio.

- Video je po nama da smo se izgubili. Počeo je da ispituje ćerku kako se zove, koliko ima godina, da bi joj skrenuo misli. Rekao nam je da je ta kost najizdržljivija, da je dobro što nije gubila svest i da ne paničimo. Dovezao nas je do samog ulaza u bolnicu i poželeo nam sreću. Bio je divan, mnogo smo mu zahvalni - priča Maja.

Doktor je odmah istisnuo hematom i ispitao povredu, a kada je ustanovljeno da je Lena van opasnosti, pušteni su kući.

Devojčica se sada oporavlja.

- Uplašila se i prve noći nije mogla da spava. Sada je već bolje - kaže Maja.

Inače, i ona sama pomaže bolesnoj deci organizujući humanitarne akcije. Tako je, pored ostalog, oslikavala ulaze za malog Olivera.

- Sada sam shvatila koliko znači kada ti roditelj kaže "hvala". Meni su se toliko puta zahvaljivali, a ovoga puta ja imam da kažem jedno veliko hvala tom divnom čoveku i da se nadam da će to i čuti - poručuje na kraju ova majka.