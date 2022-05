IPAK SE ČUVAJTE PROMAJE: Pazite se ventilatora, klima uređaja i vetra - mogu dovesti do zdravstvenih problema

Strah od promaje, posebno uvrežen kod nas, izgleda nije potpuno neosnovan.

Iako je često izvrgavan podsmehu, kao potpuno umišljen, sada je, bar delimično, dobio naučno opravdanje. Naime, nemački istraživači su ustanovili da strujanje vazduha može da uzrokuje curenje nosa i ukočenost vrata.

Time je i nauka potvrdila da su, ipak, u pravu oni koji veruju da se zbog prevelike cirkulacije vazduha mogu prehladiti, za razliku od onih koji ne veruju u štetan uticaj promaje, a to neretko dokazuju nabrajanjem svetskih jezika na kojima ta reč i ne postoji.

Evo naučnih objašnjenja kako promaja deluje:

Odnosi toplotu iz tela

Nemački naučnici kažu da izloženost promaji utiče na organizam tako što se na koži i ispod nje odvijaju procesi koji mogu da uslove pojavu curenja nosa i ukočenog vrata. Naime, promaja je povezana sa takozvanim indeksom hlađenja, odnosno subjektivnim osećajem vetrovitog vremena na koži. Kako objašnjavaju, kada je temperatura minus pet stepeni, a čovek je napolju i ne duva vetar, njegovo telo zagreva tanak sloj vazduha blizu kože. Taj tanki sloj vazduha je izolator od hladnoće. Ali, kada počne da duva hladan vetar on rasteruje tu toplu zonu oko tela. Kada se površina tela ohladi na vazduhu, koji se oseća kao promaja, krvni sudovi se sužavaju, smanjujući protok krvi da bi se smanjio gubitak toplote. To može da utiče i na sluznicu nosa i grla. Promaja deluje tako da ih isušuje, oslabljujući njihovu imunološku odbranu i čini osetljivijima na viruse prehlade.

Ukočenost vrata

Kada je napolju vruće i zato se sedi ispred ventilatora ili vrlo blizu klima-uređaja, ili se otvori prozor dok se putuje automobilom, vazduh koji duva preko tople i neretko znojave kože u nekim slučajevima može da rezultira napetošću u vratnom delu, upućuju nemački stručnjaci. Oni objašnjavaju da se na površini kože nalaze receptori koji mere njenu temperaturu. Problem s blagom promajom je u tome što je razlika u temperaturi vrlo mala pa termoreceptori ne uspevaju da je detektuju. Tako se koža hladi, ali telo ne reaguje dovoljno brzo, što može da utiče na sužavanje krvnih sudova vrata, što za posledicu ima napetost mišića u tom pojasu.

Paraliza lica

Posledice naglog rashlađivanja na vrućini, u najtežim slučajevima mogu da dovedu do paralize jedne strane lice, i to stanje mora da se tretira jakim lekovima. Kada je mokra kosa ili ste oznojeni pri nagloj promeni spoljne temperature, u velikom ste riziku od upale nerava lica koji uzrokuju paralizu, što najčešće izgleda dramatično i može da bude bolno. Nemački naučnici kažu da promena temperature na facijalni živac, koji prolazi kroz kosni kanal srednjeg uha, deluje tako da se krvni kapilari koji se nalaze u opni koja oblaže živac šire, propuštaju više krvi. To dovodi do pojave otoka koji pritiska nerv i sprečava slanje impulsa, a posledica je paraliza one strane lica na kojoj je nerv pritisnut. Simptomi su osećaj peckanja, slabost mišića, a na kraju i iskrivljenost lica. Osim ovih opštih simptoma mogu da se jave i odsustvo ukusa, kao i utisak da se bolje čuje na uvo gde je živac upaljen.

Ne blizu ventilatora

Pre svega, svetuju nemački eksperti, uključujte ventilatore po vrlo toplom vremenu samo nakratko i pazite da vam ne budu preblizu. Da se ne biste ohladili od isparavanja vode na koži nakon plivanja, odmah skinite mokri kupaći kostim. I premda bi moglo da prija kad biste u potpunosti otvorili prozore automobila u kojem se vozite, a pritom ste i znojavi, bolje nemojte. Ako koristite klima-uređaj ne dopustite da ventilacija duva direktno prema vama.

