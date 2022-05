Momirović o brzom vozu Soko: Osmeh izbija! I danas nisam svestan da smo uspeli! (VIDEO)

Velika je zainteresovanost građana za vožnjom brzim vozom "Soko" od Beograda do Novog Sada, a cena karte u maju je ostala promotivna.

- Toliko puta smo pričali o brzom vozu, ali svaki put osmeh izbija. To je tako uspešan projekat, to je najbolja železnica. I danas ponekad nisam svestan da smo uspeli da smo to proizveli, da smo doveli najkvalitetnije vozove na naše pruge - rekao je Momirović.

Momirović je istakao i kako se više od 300 hiljada građana tokom proteklog perioda provozalo brzim vozom "Soko", ali i da je video veliki broj fotografija iz ovog voza.

- Sve je rađeno po najvećim EU standardima. Spojili smo dva najveća grada u Srbiji. I ja idem vozom u Novi Sad, ko je lud da ide kolima? Zaista sam ponosan i nastavljamo dalje sa radovima ka Subotici, cilj je da spojimo Beograd - Novi Sad - Suboticu i Budimpeštu - dodao je Momirović.

Ministar je rekao i kako će korigovati cene voza, ali da one neće puno rasti.

- Mi smo napravili jedan paket koji će malo korigovati cenu. Ljudi moraju da razumeju da smo u ovo uložili više od milijardu evra, mi moramo da ulažemo u građane Srbije. To je moćan projekat u koji stalno mora da se ulaže. Cena neće biti mnogo veća - priča Momirović.