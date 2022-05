KOLIKO ĆEMO OD SUTRA PLAĆATI GORIVO? Ističe vladina uredba, a jedan scenario i više je nego izvestan

Objavljene su nove cene goriva. Evrodizel će na pumpama ove nedelje sve do petka 3. juna u 15 h, koštati najviše 203,5 dinara za litar, a motorni benzin evropremijum BMB 95 187 dinara za litar.

Prethodno je dizel koštao najviše 202 dinara, a benzin 184 dinara.

Uredba o ograničenju cena goriva na benzinskim pumpama u Srbiji važi do sutra, a kako prenose mediji, ona će najverovatnije biti i produžena.

To bi praktično značilo da će se cena goriva formirati kao i do sada, odnosno da će je država ograničavati od petka do petka. Druga opcija jeste ukidanje ograničenja i prepuštanje formiranja cene tržištu.

Cene nafte u svetu jačaju već neko vreme i kreću se oko dvomesečnog maksimuma. Nakon rasta cene sedam dana uzastopno, barel brent nafte je danas najskuplji od 25. marta.

Barel je na nivou od oko 119 dolara, a poguran strahom kupaca od smanjenja ponude zbog moguće zabrane EU na uvoz ruske nafte, te rastom tražnje za gorivom u SAD uoči letnje sezone.

Na njujorškoj berzi cena svetle sirove nafte porasla je za 72 centa i sada je 115,79 dolara po barelu.

Članice EU održavaju sastanak danas i sutra radi razgovora o šestom paketu sankcija protiv Rusije.

"Ukoliko bi pogledali nedavni rast cena nafte, sve ukazuje na to da tržište očekuje da će EU usvojiti neku vrstu dogovora o određenim restriktivnim merama protiv ruske sirove nafte. Moguć je i dalji rast, ako dođe do potpune zabrane uvoza", rekao je analitičar tržišta iz firme "Kotak sekjuritis" Madavi Mehta.