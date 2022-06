Agencije smeju da promene cenu aranžmana, ali samo do ovog procenta: Evo kada možete da tražite povraćaj novca

Zakon dozvoljava agencijama da promene cenu turističkog aranžmana ukoliko dođe do poremećaja na tržištu.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta Aleksandar Seničić kaže da agencije mogu da promene cenu aranžmana ukoliko dođe do poremećaja na tržištu, ali da promena ne sme da bude veća od osam odsto bruto cene aranžmana, koji je već plaćen. Seničić ističe da su doplate ove godine jako visoke, prenosi Javni servis.

U slučaju da agencija ispunjava te uslove, saglasnost putnika nije potrebna i on je u obavezi da doplati.

Međutim, ukoliko agencija ima neko veće povećanje, ili je unutar 20 dana, putnik ima pravo da otkaže aranžman i agencija je dužna da vrati novac u roku od 15 dana, objašnjava direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija.

Seničić ističe da su doplate ove godine znatno više nego proteklih godina.

- Doplate smo imali svih ovih godina i nije ovo ništa novo, one su bile od pet do 10 evra, a sada od 30 do 50 evra - naveo je Seničić.

Prema njegovim rečima, kriza u Ukrajini je dovela do toga da je avio-gorivo poskupelo više od 100 odsto u odnosu na ono što je bilo kada su ugovarani čarter letovi.

- Kada ugovaramo čartere, to radimo na način da se cena tog aviona daje, odnosno iskazuje, u odnosu na cenu goriva u datom trenutku, s obzirom da gorivo utiče u velikom procentu na cenu koštanja iznajmljivanja aviona - objašnjava direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija.

Turistički orijentisane zemlje ukidaju kovid mere



Seničić dodaje da predsezona još nije na nivou 2019. godine, ali moramo da budemo zadovoljni.

- Koliko je velika kriza bila i koliko je bio devastiran sektor turizma tokom protekle dve godine, moramo biti zadovoljni. Naravno, i kriza u Ukrajini je dovela malo do smanjenja interesovanja, ali sa druge strane, ljudi su se uželeli putovanja - naglašava direktor Jute.

Prema njegovim rečima, ono što je najavljivano početkom godine, to se i dešava, ukidanje kovid mera na raznim destinacijama doprinelo je velikom interesovanju.

Dodaje da je veliki broj autobusa već krenuo ka Grčkoj, a da ima interesovanja i za Tursku, Egipat, Tunis, Crnu Goru, Hrvatsku, Španiju i Italiju.

- U ovom trenutku imamo veliki broj destinacija koje su ukunule sve mere, Turska i Kipar su ukinuli mere, Grčka je početkom maja ukinula sve mere, a Crna Gora, Albanija, Hrvatska, Slovenija su zemlje u koje možemo da putujemo bez dodatnih kovid dokumenata. Najava je da će Italija to uraditi ovih dana. Sve turistički orijentisane zemlje ukidaju mere - poručuje Seničić.

Dodaje da je sve više zemalja koje ukidaju nošenje maski i distancu, a da još postoje restrikcije kada je reč o Egiptu, Tunisu i Španiji, a odnose se na vakcinaciju i testove.

"Zdravstveno osiguranje se preporučuje"

Prema rečima direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija, preporuka je da se za svako putovanje u inostranstvo kupi polisa putnog zdravstvenog osiguranja.

- Nažalost, zdravstveno putno osiguranje nije obavezno i svake godine imamo neprijatnosti. Ljudi, ne razumevajući da treba da kupe polisu putnog zdravstvenog osiguranja, ostaju bez te vrste pomoći i onda se nađu u situaciji da treba da plate daleko veće troškove nego što su očekivali ako dođe do razbolevanja - ističe Seničić.

Naglašava da su cene zdravstvenih usluga u inostranstvu daleko veće nego u Srbiji, a da se neprijatnost oko zdravlja javlja kada najmanje očekujemo i kada smo najopušteniji.

- Cena polise putnog zdravstvenog osiguranja je oko 15 evra za desetak dana i smatram da ne sme da bude prepreka za boravak u inostranstvu - poručuje Aleksandar Seničić.

