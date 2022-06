EVO KAKO DA VAS NE ODERU U GRČKOJ: Ako vam se pokvari auto ili dođe do udesa, OVO OBAVEZNO MORATE ZNATI

Prilikom polaska na odmor automobilom u Grčku, nažalost svako može da doživi nezgodu, a u tim situacijama svaki vozač bi trebalo da ima u vidu šta treba da uradi i kome da se obrati.

Prilikom polaska na odmor automobilom u Grčku, nažalost svako može da doživi nezgodu, a u tim situacijama svaki vozač bi trebalo da ima u vidu šta treba da uradi i kome da se obrati.

Brojni turisti na letovanje u Grčku idu automobilom, a na žalost postoji i verovatnoća da dođe do udesa u drugoj zemlji ili vam se pokvari automobil. U tom slučaju česta su ona pitanja šta raditi ako dođe do kvara i koga zvati za pomoć.

Kada dođe do udesa, prvo pozovite "call-centar“ osiguravajuće kuće kod koje ste kupili "Pomoć na putu“. Objasnite problem i strogo pratite njihova uputstva, kako se ne biste doveli u situaciju da sami plaćate razne troškove koji bi trebalo da budu pokriveni. Ukoliko nema povređenih i velike materijalne štete, popunite Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. U suprotnom, obavezno pozovite policiju.

Naravno, ukoliko je bilo šta sporno, tj. ako se sa drugim vozačem ne slažete po pitanju krivice, redosleda događaja ili drugih okolnosti, obavezno pozovite policiju. U Udruženju osiguravača Srbije preporučuju da uvek insistirate na dolasku policije.

Prikupite što više dokumentacije i podataka o vozaču/vlasniku vozila i samom vozilu, uključujući policijski zapisnik (original ili overenu kopiju) ili Evropski izveštaj o nezgodi, broj polise osiguranja i naziv osiguravajućeg društva koje ju je izdalo, po mogućnosti i kopiju polise osiguranja, izjave učesnika u nezgodi, kopije ličnih dokumenata i saobraćajne dozvole, lekarsku dokumentaciju ukoliko je bilo povređenih, zapisnik o oštećenju (on može da se dobije i u domaćem osiguravajućem društvu po povratku u Srbiju)...

Napravite fotografije mesta udesa – obzirom da danas gotovo svaki mobilni telefon ima kameru, to ne bi trebalo da bude problem.

Kada policija obavi uviđaj pitajte policajce kako da dođete do zapisnika, a obavezno uzmite i potvrdu/zabelešku da je policija dolazila na lice mesta. Ukoliko vas je, na primer, u Grčkoj udario Grk, obraćate se domaćoj osiguravajućoj kući kod koje je krivac osiguran. Prvo telefonom kontaktirajte osiguravajuću kuću, kako bi vam dali informacije o potrebnoj dokumentaciji koju treba da podnesete, načinu podnošenja i slično.

Odštetni zahtev možete da podnesete lično, da pošaljete imejlom ili poštom, a možete da koristite i usluge advokata ili agencije ovlašćene za tu vrstu posla. Na internet sajtu svake osiguravajuće kuće možete naći manje ili više korisne informacije po ovom pitanju. Treba uraditi tzv. snimanje štete, tj. napraviti zapisnik o oštećenjima, u osiguravajućoj kući krivca nezgode.

Ako vas je udario stranac

Ukoliko vas je, na primer, udario Bugarin u Grčkoj, snimanje štete, tj. pravljenje zapisnika o oštećenjima možete da napravite u bilo kojoj osiguravajućoj kući. Tada odštetu plaća Biro zelene karte zemlje u kojoj se udes dogodio.

Moraćete da sačekate neko vreme na policijski zapisnik, a dužina čekanja zavisi od zemlje, grada, opterećenosti policije i drugih faktora.

Ako vas je u stranoj zemlji udario državljanin te zemlje, obraćate se osiguravajućoj kući kod koje je on osiguran, a ako vas je udario državljanin druge zemlje (npr. turista isto kao i vi), obraćate se Birou zelene karte zemlje u kojoj se udes dogodio.

Ukoliko uspete da prikupite svu dokumentaciju tokom odmora, možete zahtev da predate lično, a ukoliko se vratite u Srbiju šaljete ga poštom ili imejlom (ukoliko ta osiguravajuća kuća ima partnera u našoj zemlji, obratite se njima).

Snimanje štete možete da obavite i u Srbiji, ali se to ne preporučuje pošto može doći do komplikacija prilikom izlaska iz zemlje. Zato je najbolje da to obavite u zemlji u kojoj se nalazite.

Prekršajni postupak traje kratko, nakon čega uz referentni broj sa policijskog zapisnika dobijate sudsko rešenje u policiji ili će vam biti poslato poštom. Kada su u pitanju nezgode sa težim posledicama, situacija se donekle komplikuje, ali dobićete sve informacije od policije ili osiguravajuće kuće.

Zeleni karton

Ukoliko je krivac za udes grčki državljanin, ne postoji nikakva potreba za zelenim kartonom. Čak i ako je krivac takođe stranac u zemlji u kojoj se udes dogodio, to neće biti problem ukoliko je automobil registrovan u zemljama koje spadaju u potpisnice Multilateralnog sporazuma (MA) o Zelenoj karti, a to su sledeće zemlje:

Austrija, BiH, Bugarska, Belgija, Češka Republika, Kipar, Nemačka, Danska, Španija, Estonija, Francuska, Finska, Velika Britanija i Severna Irska (uključujući Kanalska ostrva i ostrvo Man), Grčka, Mađarska, Italija, Irska, Luksemburg, Litvanija, Letonija, Malta, Holandija, Portugalija, Poljska, Rumunija, Švedska, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Švajcarska (uključujući Lihtenštajn), Andora, Norveška i Island.

Ovaj sporazumu nisu potpisale sledeće zemlje: Makedonija, Albanija, Rusija, Turska, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Izrael, Iran, Tunis, Maroko.

Ako ste vi krivi za udes?

U tom slučaju potrudite se da se sve završi Evropskim izveštajem o nezgodi, osim, naravno, ukoliko ima povređenih ili je materijalna šteta velika. Ukoliko dođe policija postoji verovatnoća da ćete dobiti i kaznu.

Ako vas je udario vozač čiji auto nije osiguran ili registrovan, treba da se obratite Garantnom fondu zemlje iz koje potiče vozilo koje vas je udarilo.

Ako ne znate šta da radite?

U tom slučaju možete da dobijete savet od našeg Auto-moto saveza, pozivom na broj telefona +381 1987 (ili +381 11 333 1200).

U slučaju većih komplikacija možete da pozovete Udruženje osiguravača Srbije na broj +381 11 2927-900 ili Udruženje korisnika osiguranja na broj +381 11 3619-181.

Takođe, možete da se obratite Birou zelene karte zemlje u kojoj se nalazite:

Makedonija (Skoplje) +389 2 3136 172 Grčka (Atina) +302 10 32 23 324, 32 36 562 Bugarska (Sofija) +389 2 981 1103 Brojevi telefona hitnih službi u inostranstvu – 112.