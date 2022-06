U SRBIJU STIGLA MOĆNA VAKCINA! Sprečava nastanak velikog broja MALIGNIH oboljenja: Čuveni doktor otkrio od čega sve štiti

U Sbiju je stigla vakcina protiv zloglasnog HPV virusa, a epidemiolog profesor dr Zoran Radovanović istakao je da vakcina sprečava pojavu mnogih oblika malignog oboljenja.

Prema njegovim rečima, dobro je da je prime i dečaci i devojčice, a njome se postiže fantastičan rezultat.

- Sva dosadašnja iskustva su jako afirmativna. U celom svetu i bogatim zemljama, ta vakcina se dugo daje i ima izuzetne efekte. Neuporedivo je manje oblika malignih tumora, koje ova vakcina sprečava. Od raka grlića materice oboleva ogroman broj žena, a ovom vakcinom postiže se izvanredan efekat da praktično nestane. Tu je i rak vagine, stidnice, penisa, analni rak, rak krajnika, korena jezika, ždrela - kaže prof. dr Zoran Radovanović, epidemiolog.

Vakcina je skoro suvda preporučena ili strogo preporučena, istakao je epidemiolog.

- U Americi je to petnaesta obavezna vakcina za dečake i devojčice. Potpuno je suludo to što pojedinci pričaju da je vakcina štetna. To je vakcina koja sadrži jedan deo omotača tog virusa. To nije virus, ali može da izazove antitela koja će sprečiti prodor virusa. A smatra se da svaki čovek bar jednom u životu dođe u kontak sa jednim od HPV virusa. Virus je nepredvidiv i važno je da sprečimo da dođe do bolesti - kaže epidemiolog.

On je istakao da javno mnjenje u Srbiji nije svesno koliko je vakcina dobra i za muškarce i za žene.

- Nismo svesni. Mi smo pre nekoliko godina dobili 2.000 doza tih vakcina, a iskoristili smo samo 500. Lekari koji vam kažu da to nije dobro, od njih treba bežati - istakao je čuveni epidemiolog.