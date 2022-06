Pune čekaonice domova zdravlja, 3 simptoma najčešća: Virus ili nešto drugo?

Čekaonice domova zdravlja poslednjih dana sve više su ispunjene pacijentima koji se žale na bolove u stomaku i imaju sve simptome stomačnog virusa. Imajući u vidu da ovim zdravstvenim problemom nisu izuzeta ni deca, lekari kažu da broj obolelih za sada nije veliki, ali to ne znači da u narednom periodu neće biti.

I mada su mnogi mučninu, povraćanje i malaksalost povezali sa naglim promenama u vremenu i svakodnevnim vremenskim oscilacijama, pa i prelazak sa paklenih 30 stepeni u klimatizovanu prostoriju na upola manje, lekari kažu da je razlog ipak nešto drugo.

Sezona stomačnih virusa

Direktor Doma zdravlja Palilula, dr Aleksandar Stojanović kaže da početkom velikih vrućina a naročito početkom leta nisu iznenađujuće stomačne tegobe, a uzrok tome je kako on objašnjava nekoliko faktora koje ljudi sami čine.

- Kad počne leto, povećava se konzumiranje tečnosti kod ljudi, problem je što oni najmanje piju vodu i uglavnom piju sokove i napitke sa dosta šećera. Zatim je tu sezona voća i povrća koje je prskano a koje se ne pere dovoljno, kao i loša higijena, odnosno nedovoljno pranje ruku, što dovodi do stomačnih problema i dolazi do dijareje i povraćanja, naročito kod dece - objašnjava za Blic dr Stojanović.

On objašnjava da ovo nije ništa novo, i da je ova pojava svojstvena i sasvim uobičajena na početku leta. U Domu zdravlja Palilula u ovom trenutku od stomačnog virusa najviše je obolelo dece predškolskog uzrasta kao i najstariijih uzrasta.

- Sa stomačnim virusom kod nas je trenutno najviše dece predškolskog uzrasta, dakle od 5 do 6 godina, oni su još mali i oni najviše dolaze jer imaju problema sa povraćanjem. Zatim kod starijih ljudi koji imaju već neke pridružene bolesti, pa dolazi do dijareje, nesanice, glavobolje, tako da je za sada to grupacija kod koje je stomačni virus naviše zastupljen, što ne znači da u narednom peridu neće biti i kod drugih uzrasta - zaključuje dr Stojanović.

Sa ovom konstatacijom slaže se i Snežana Živković, pedijatar i načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece u Domu zdravlja Voždovac. Ona kaže da ova zdravstvena ustanova trenutno beleži slučajeve stomačnog virusa kod dece, ali ističe da je brojka jednaka onoj kao i svake godine u ovo vreme.

- Trenutna situacija obolelih od stomačnog virusa je od prilike kao i svakog juna. Ne beležimo porast. Uvek u ovo doba godine deca imaju stomačni virus zbog prljavih ruku i boravka napolju ali ništa to nije iz većih kolektiva ili da je neka zarazna infekcija - kaže dr Živković.

Klima izaziva respiratorne simptome

Iako su neka verovanja roditelja da stomačnom virusu možda doprinosi i boravak u klimatizovanim prostorijama pa i trenutne oscilacije u promenama temperature u toku dana, dr Živković kaže da se u tom slučaju kod pacijenata ispoljavaju uglavnom respiratorni simptomi.

- Što se klime tiče pre su respiratorni simptomi. Dakle uglavnom dobiju upalu ušiju, curenje nosa, kašalj i slično a manje stomačni simptomi - objašnjava doktorka.