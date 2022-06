AKO UŠTEDITE NA GORIVU, POTROŠIĆETE NOVAC NA LEŽALJKE: Evo kako da što jeftinije stignete do mora

Auto-put od Boljara do Bara biće otvoren u jeku sezone, pa će oni koji put mora krenu u drugoj polovini leta uštedeti i vreme i novac

Put do Crne Gore ove godine biće najjeftiniji za one vozače koji voze "benzince"!

Zbog velikih promena u cenama goriva usled rata u Ukrajini, budite spremni da izdvojite mnogo veću sumu novca nego što vas je do sada koštao put do Jadrana. Gorivo sa sve putarinama, u zavisnosti od letovališta i puta kojim planirate da putujete u predsezoni, platićete od 143 do 160 evra u oba pravca.

Prema najavama crnogorskih zvaničnika, autoput od Bara do Boljara biće otvoren u jeku sezone, pa će oni koji put mora krenu u drugoj polovini leta uštedeti i vreme i novac. Međutim, iako ćete povoljno proći s troškovima puta, sam boravak na moru koštaće vas mnogo više, jer se samo cena ležaljki početkom juna kreće od 25 do 80 evra, piše Informer.

Ovo je detaljan vodič do Herceg Novog, Budve i Sutomora, a u računici korišćen je rezervoar od 55 litara, što je prosečna zapremina porodičnih automobila.

Herceg Novi

Ukoliko krenete put Herceg Novog, savet je da idete putem preko Bosne i Hercegovine, jer ćete jeftinije proći. Najbrža i najpovoljnija varijanta je da u Beogradu sipate samo pola rezervoara goriva i uključite se na auto-put "Miloš Veliki".

Tom trasom vozite sve do petlje Pakovraće, zatim vozite ka Užicu i Mokroj gori, a zatim i preko graničnog prelaza Kotroman uđete u BiH. Pre nego što nastavite dalje put mora, obavezno napunite pun rezervoar goriva, jer su ovde benzin i dizel najpovoljniji, kako biste imali dovoljno do primorja.

Vožnju nastavljate kroz Višegrad i Foču, a zatim preko prelaza Sitnica ulazite u Crnu Goru. Ukoliko se vodite ovim uputstvima, imaćete dovoljno goriva za povratak u Srbiju, ali naš savet je da pri povratku na bosanskim pumpama ponovo napunite pun rezervoar.

Tako da, ukoliko se uputite put Herceg Novog ovom rutom, trebaće vam sa sve putarinama 147 evra ukoliko sipate benzin i 150 evra ukoliko sipate dizel.

Budva

Put do Budve je nešto dalji nego do Herceg Novog, a samim tim i skuplji. Ukoliko put Budve krenete preko Žabljaka, naš savet je da u Beogradu sipate pola rezervoara goriva, a zatim krenete preko autoputa "Miloš Veliki" do petlje Pakovraće, odakle se dalje krećete ka Novoj Varoši i graničnom prelazu Jabuka.

Pri ulasku u Crnu Goru, već kod Pljevalja, savet je da do čepa napunite svog četvorotočkaša, jer je prema poslednjim promenama na tržištu, ovde gorivo jeftinije nego u Srbiji. Zatim nastavite dalje preko Žabljaka do Nikšića i Podgorice, preko kojih dolazite do Budve.

Koristili kola ili ne dok ste na moru, svakako će vam zafaliti nekoliko litara za povratak kući. Ali svakako je ekonomičnije da u Crnoj Gori ponovo dopunite rezervoar do kraja, kako biste uštedeli novac.

Tako da, ukoliko se uputite put Budve ovom rutom, trebaće vam sa sve putarinama u oba pravca 154 evra ukoliko sipate benzin i 160 evra ukoliko sipate dizel.

Sutomore

Do ovog primorskog mesta koje je veoma popularno među srpskim turistima možete jeftinije proći ako rezervoar napunite u Crnoj Gori, a u Beogradu sipate samo onoliko koliko vam je potrebno do granice, što je u proseku oko 25 litara dizela ili benzina.

Trasa Sutomora vodi vas preko novog autoputa "Miloš Veliki" do petlje Pakovraće, odakle se dalje krećete ka Prijepolju i graničnom prelazu Gostun. Nakon što prođete kroz Kanjon Morače stižete u Podgoricu, a zatim vas put vodi dalje do Sutomora.

Ukoliko ste u Crnoj Gori napunili rezervoar, što je i savet kako biste prošli što jeftinije, onda ćete imati i dovoljno za povratak kući.

Tako da, ukoliko se uputite put Sutomora ovom rutom, trebaće vam sa sve putarinama 143 evra ukoliko sipate benzin i 148 evra ukoliko sipate dizel.

Sve što uštedite na gorivu, potrošićete na ležaljke

Crnogorci, iako još sezona nije počela, već pelješe turiste, pa se cene ležaljki kreću od 25 do čak 80 evra!

Iako ćete možda sa gorivom put Jadrana proći jeftinije, budite spremni da mnogo više novca potrošite na hranu, piće i odlazak na plažu. Da stvar bude gora, skoro većina plaža na Crnogorskom primorju popunjena je ležaljkama, pa hteli vi ili ne, moraćete da platite sunčanje.

Cene ležaljki zavise od toga da li su u prvom redu do mora ili poslednjem, ali i da li ležite na plastičnoj ili drvenoj ležaljci.

Na bahatost ugostitelja i bojazan šta će tek biti u jeku sezone na društvenoj mreži Tviter ukazali su brojni revoltirani turisti koji su se ovih dana našli na moru. Kao dokaz okačili su i fotografiju cenovnika sa plaže.

- Obične ležaljke 25 evra set, drvene ležaljke 35 evra set, garniture 30 evra set, kružne sofe 40 evra, baldahini 80 evra. Ima i opcija jedna ležaljka, i to bez suncobrana, koja je 10 evra - stoji u opisu slike.

Ovakva cene su izazvale lavinu negativnih komentara među brojnim korisnicima Tvitera. Većina je komentarisala da su ove cene paprene i da se ove stvari koje Crnogorci naplaćuju na mnogim plažama u Grčkoj i Turskoj daju gratis ili spadaju u cenu aranžmana. U onim mestima, dodaju oni, gde se ležaljke naplaćuju skoro su 10 puta jeftinije!