Profesor doktor Borko Đorđević važi za jednog od najboljih plastičnih hirurga na svetu. Naše gore list školovao se u Sjedinjenim Američkim Državama, a njegova bogata karijera u ovoj zemlji duga je 30 godina. Tokom vremena koje je proveo preko okeana uradio je plastične operacije mnogim prvim damama i brojnim poznatim ličnostima iz samog vrha američkog džet seta.

Dr Đorđević svojevremeno je bio jedan od najbližih saradnika američkog predsednika Ronalda Regana, a ono što je posebno interesantno jeste da je operisao sina iračkog predsednika Sadama Huseina.

- Pozvao me je Sadam Husein preko ambasadora i želeo je da mu operišem sina koji je bio izrešetan od strane Iranaca. Primio je 28 metaka. Tada je francuski predsednik, sa kojim je Sadam Husein bio dobar, organizovao da se dopremi magnetna rezonanca. Napravili smo i veliku konferenciju o medicini i medicinskoj opremi, a bio sam deo tima koji je uspešno sanirao rane Sadamovog sina - ispričao je doktor za "Novo jutro" Televizije Pink.

Operisao je, kaže, i čuvene sestre Gabor, glumice koje su, prema njegovim rečima, bile u biznisu da bi bile lepe.

- Majka Žoli koja je imala četiri operacije, ja sam joj radio četvrtu. Ćerke su Magda, Žaža i Eva, a Eva je bila glumica sa najviše talenta. To je bio moj "laki breg" što bi rekli Amerikanci. Baka Žoli je mene slagala, rekla je da ima 76 godina, a imala je 86. Videla je da sam radio jednu njenu prijateljicu, pa me je pozvala da operišem i nju - naveo je doktor i dodao:

Posle operacije ona se ukočila, ma digla se cela Amerika. Pisalo se da ju je operisao jedan mladi hirurg jugoslovenskog porekla i da ona umire. Usledio je oporavak, i posle pet šest dana ona je ustala i oporavila se. Pita me: "Kako si, doktore". Odgovorio sam joj: "Kako mogu da budem, uništila si me, izgubio sam pacijente". Rekla mi je da se ne brinem, da će mi to biti najbolja reklama, posebno kada izađe pred svet i kada vide kako je lepa. Tako je i bilo.

Tokom svoje karijere u Kaliforniji u SAD, čuveni doktor susretao se i sa zahtevima poznatih ličnosti da dobiju dvojnike.

Nadrilekarstvo – društveni problem

Manji nos, veće jagodice, zatezanje kapaka ili vrata, povećanje usana... Ovo su samo neki od zahvata čija popularnost ne jenjava ni u svetu ni kod nas. Broj procedura na putu ka mladalačkom izgledu ili savršenom izgledu raste, kao i broj onih koji te usluge pružaju.

Zbog toga nije retkost da klijenti zakucaju na vrata onih koji nemaju baš previše iskustva, a često ni znanja za tu vrstu posla.

Govoreći o rizicima estetskih zahvata, prof. dr Đorđević, kaže da je teror svaki rez načinjen bez dozvole pacijenta. Dr Đorđević je autor knjige "Rizik, nesavesnost i odgovornost u estetskoj hirurgiji", a namenjena je, kako kaže, njegovim kolegama i pacijentima, budući da sadrži estetska i rekonstruktivna pravila.

- Najveći krivci su saloni lepote, u kojima se rade zahvati za koje je neophodno stručno znanje iz određene oblasti. Takođe, estetske zahvate primenjuju i ljudi koji nisu obrazovani za takve poslove – ginekolozi, stomatolozi i slično, a sve zato što je zarada dobra i brza – navodi dr Đorđević.

Nadrilekari su, ističe, društveni problem. On egzistira, a treba da se adresira i reši.

- Mislim da Lekarska komora Srbije i sami lekari moraju da pooštre ko i kako radi – kaže dr Đorđević za Pink i dodaje:

Moje iskustvo vezano je uglavnom za američku medicinu i estetsku hirurgiju i dugo je 30 godina. U SAD svaka grana medicine ima svoju kontrolu, nešto poput policije, a na 600 kreveta u bolnici daju se samo dva estetska hirurga. To znači da cela Amerika godišnje može da izbaci oko 250 lekara, a ima 300 miliona stanovnika. Zamislite kako smo mi bogata zemlja kad imamo 250 estetskih hirurga na 10 miliona stanovnika.