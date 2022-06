SKANDAL! PRONAĆI I DRASTIČNO KAZNITI POČINIOCE - Građani besni zbog skrnavljenja murala patrijarhu Pavlu! OVO SU KAZNE ZA VANDALIZAM

Mural posvećen patrijarhu Pavlu koji se nalazi u beogradskoj Skenderbegovoj ulici na Dorćolu oštetili su huligani.

Naime, nepoznati počionioci su išarali portret najomiljenijeg srpskog patrijarha i dodali skandaloznu poruku ispod postojeće "Budimo ljudi". Ovim su oskrnavili mural, a štetu koja je napravljena zabeležili su objektivi foto-reportera Kurira.

Ovaj čin nepoznatih vandala razbesneo je mnoge građane, koji su ih u komentarima na našem sajtu ošto osudili.

- Staviti kameru, pronaći tog lika, obojiti ga istim tim sprejom i staviti ga u centar grada da svako ko prođe dopiše nešto na njemu... pa da vidi - glasi jedan od komentara, a drugi čitaoci apeluju:

- Pronaći i drastično kazniti počinioce!

- Za ovakve i slične stvari niko nije drastično kažnjen! Kad se to desi, drugima neće pasti na pamet da takve stvari rade. Nekima su moralne vrednosti misaona imenica!

Prete sankcije

Podsećamo, Zakon o javnom redu i miru, pored novčanih kazni, za vandale propisuje i kazne zatvora, ali i rad u javnom interesu.

- Ko nepristojnim, drskim ili bezobzirnim ponašanjem narušava javni red i mir ili ugrožava imovinu ili vređa moral građana - kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara ili radom u javnom interesu od 80 do 360 časova. Ko prekršaj iz stava 1. ovog člana izvrši u grupi od tri i više lica - kazniće se radom u javnom interesu od 240 do 360 časova ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana - piše u članu 8 Zakona o javnom redu i miru.

VANVREMENSKA LIČNOST Živi svetac - Bog nas je stvorio ljudima i traži od nas da to i budemo. Nema takvih vremena u kojima to ne bismo mogli biti i ne bismo bili dužni da to budemo - jedan je od citata patrijarha Pavla kojeg se srpski narod često seti. Patrijarh Pavle za narod je još za života bio živi svetac, čovek ljubav, skroman predstavnik crkve, koji nema auto, telefon i vozi se tramvajem... Za poglavara SPC izabran je 1. decembra 1990. kao 44. po redu patrijarh i na toj poziciji bio je 19 godina, tačnije do 15. novembra 2009, kad je preminuo u 95. godini na VMA, nakon duge i teške bolesti.

