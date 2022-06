Održana pres konferencija u Beogradu na kojoj je predstavljen program događaja u Tivtu tokom sezone 2022. godine

Turistička organizacija opštine Tivat zajedno sa partnerima Porto Montenegrom, Lušticom bay, kao i Centrom za kulturu Tivat na današnjoj press konferenciji u Beogradu predstavila je bogat kalendar događaja za ljeto 2022.godine.

Press konferencija upriličena je u restoranu Gilda u Beogradu gdje su mediji imali priliku da se upoznaju sa mnogobrojnim muzičkim, sportskim i dešavanjima od kulture u Tivtu.

Na konferenciji su govorili: direktorica Turističke organizacije opštine Tivat Danica Banjević, predstavnica Luštica Bay Kristina Škanata, predstavnik Porto Montenegro Danilo Kalezić i v.d direktorica Centra za kulturu Tivat Dijana Sindik.

Press konferenciji prisustvovao je i predsjednik Opštine Tivat, g-din Željko Komnenović, koji je pozdravio prisutne i istakao da je “nakon dvije pandemijske godine Tivat ove godine pripremio bogat program dešavanja. Ove godine smo i bliži gostima sa regionalnog tržišta direktnim avio linijama iz Niša, Kraljeva, Banja Luke. Ono što nas raduje su dobre najave koje se tiču posjete tokom ove sezone. Od brojnih događaja istakao bih da će po prvi put ove godine otvaranje tradicionalne Bućarske olimpijade biti održano na Pinama i na taj način pokušaćemo da uvežemo tradiciju, sport i turizam.”



Direktorica Turističke organizacije opštine Tivat Danica Banjević je upoznala prisutne da će u Tivtu ove godine gostovati brojni poznati muzički izvođači poput Marka Louis-a, koji će na Gradskoj rivi Pine nastupiti 20.juna, zatim Jelena Rozga, a TO Tivat priprema i veče klapa i veče tribjut bendova. “Ove godine ćemo imati čak tri ribarske svečanosti u organizaciji mjesnih zajednica Lepetani, Centar i Krašići, a tu su i fešte poput Žućenica fest, Lastovske fešte, Maškarane noći. Želimo ovog ljeta da našim gostima priuštimo više od mora, više od odmora i više od ljetovanja u 2022.g.“, poručila je Banjević.



Predstavnik Porto Montenegra, Danilo Kalezić, predstavio je bogat program dešavanja za ovo ljeto i istakao “Ove sezone organizujemo više od šestdeset događaja, od izložbi i radionica, do velikih dođajaja za koje se već traži karta više, poput devetog izdanja vinskog festival SuperWine 02.jula, koncerta Dina Merlina na sceni SINHRO 16.jula, ili Međunarodnog modnog festivala IFF 22.i 23.jula, preko novog izdanja polo turnira Polo in the Port sredinom avgusta, gdje je kuriozitet što treba da uvezemo 40 polo konja iz Austrije i Njemačke. Ovaj dvodnevni događaj bude zaista spektakl. Naravno, i ove godine imamo novitete u šoping naselju, nakon DIOR-a koji je otvoren prošle godine, ove godine otvaramo monobrend radnju nakita Bvlgari, kao i nekoliko novih restorana i poslastičarnica.”



“U intenzivnom kalendaru događaja u Luštici Bay izdvaja se druga edicija Festivala svjetlosti od 16. do 23. jula, kada će akvatoriju zaliva Luštice, promenada i svetionik biti svojevrsna pozornica igre svjetlosti i zvuka. Back to the roots muzički festival iznenadiće sve ljubitelje zvuka - Luštica bay će postati svojevrstan retro disco podijum jer 22. jula nastupaju Boney M i Mazi Williams, za 4. avgust zakazan je koncert britanske grupe Soul 2 Soul, a repertoar Gipsy Kings-a ne treba posebno najavljivati za 9. avgust, kao ni Heather Small iz grupe M People koji će nastupiti 24. avgusta. Art Festival inspirisan Egiptom konceptualno je osmišljen kao sinergija umjetničkog i kulturnog nasljeđa, mode i gastro iskustva 13. avgusta, a ambasadorka događaja je Tara Emad, egipatska glumica i model rodom iz Crne Gore. Posebnu valorizaciju bokeškog i crnogorskog nasljeđa Luštica Bay će predstaviti internacionalnoj klijenteli kroz pop-up nastupe bokeških klapa, možoretki, gradske muzike i folklora“, istakla je Kristina Škanata, Senior Marketing Executive Luštice Bay.



Dijana Sindik, vd direktorica Centra za kulturu Tivat, predstavila je bogat program kulturnih dešavanja u okviru Purgatorija na predivnoj ljetnjoj sceni Ljetnjikovca Buća koji svake godine privlači sve veći broj posjetilaca. Izdvojila je neke od predstava koje će se u Tivtu odigrati ovog ljeta. “Za 28. jun najavljeno je otvaranje Festivala Purgatorije sa Mjuziklom ,,Kosa” koje izvodi Pozorište mladih Novi Sad. Zatim 30. juna takmičarska predstava ,,Pristanak”. Takmičarski program Purgatorija je nazvan 6+1 u okviru kojeg će biti izvedeno šest dramskih predstava i jedna igračka predstava. Posjetioci će uživati i u pozorišnoj predstavi ,,Lutka sa kreveta broj 21”, kao i u nama svima jako poznatim omiljenim predstavama, Hasanaginica, Bokeški D-mol, Filomena Marturano i moge druge. Kroz program smo objedinili i mnogobrojne dječje predstave, koncerte, autorske večeri, a Festival plesnog teatra donijeće nam mnogo interesantne plesne predstave u periodu od 06.-14. jula o.g.” najavila je direktorica CZK Dijana Sindik.



