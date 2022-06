Na koronu smo zaboravili, a BROJKE RASTU LI RASTU: Da li se očekuje novi talas na leto

Da je korona još uvek tu podseća nas svakodnevna statistika, te smo u utorak zabeležili 356 zaraženih, što je 26,7 odsto više nego prethodnog utorka kada smo imali 281. To je ujedno najviše zaraženih u jednom danu, od 18. maja, kada smo imali 361 novoinficiranih.

Ipak, brojke nisu visoke, i prema rečima stručnjaka ne očekuje se ništa alarmantno u vezi sa koronom. Leto će biti stabilno, a ukoliko bude kakvog porasta, dogodiće se na jesen, kada se takođe ne očekuje ništa dramatično.

Statistički gledano, u poslednjih 14 dana raste i koeficijent ECDC, odnosno broj zaraženih na 100.000, dok je s druge strane globalno posmatrano zabeležen i porast broja zaraženih u 17 evropskih zemalja. Ujedno, iz SZO stižu upozorenja na pojavu podvarijante omikrona BA.4. i BA.5.

Epidemiolog i član Kriznog štaba prof.dr Branislav Tiodorović kaže da je tokom letnjih meseci tako nešto i očekivano, s obzirom da su godišnji odmori u toku, cirkulacija ljudi je veća, maske se ne nose, ali da svakako ništa od ovih brojki ne predstavlja ništa alarmantno.

-Leto je, ljudi putuju, ne postoje neka ograničenja, a mnogi su zaboravili da je korona i dalje tu. Naravno, ne govorimo o nečemu što je alarmantno, jer će nam leto, manje-više biti takvo. Te brojke koje variraju zaista ne predstavljaju nikakav signal za uzbunu, jer takve oscilacije su očekivane. Mi pratimo kretanje, a virus je svakako tu i on će nastaviti da se i dalje prenosi. Dobro je što govorimo o omikronu koji zaista ne daje teže oblike kao što smo videli u mesecima za nama. Naravno, on može biti komplikovan za one sa slabim imunim sistemom i pridruženim bolestima, ali generalno korona je dosta oslabila kao što smo videli kako se sada manifestuje, kaže profesor Tiodorović.

Kada su skokovi u pitanju, sličnu situaciju videli smo krajem juna i početkom jula prošle godine, kada su brojevi rasli, pa smo ponovo došli do 1.000 u avgustu, a u septembru smo imali i 4.000.

Ne bi trebalo praviti takvo poređenje, ipak smo tada imali drugačiji situaciju. Ne očekuje se neki nagli skok, ali smo svakako spremni za jesen kada krene škola, pa zatim rad u kolektivima, i kako biva standardno, tada se virus najlakše prenosi. Iako su mutacije svakako moguće, ipak se ne očekuje da će biti nekih značajnijih promena. Sada upozoravaju na nove podsojeve, ali mi smo omirkon već videli, tako da smatram da zaista ni to nije alarmantno. Ono što moramo znati, i to na šta ne smemo zaboraviti je da je korona tu, pandemija nije odjavljena i toga moramo biti svesni. Takođe, Grčka nam je interesantna za praćenje jer naši ljudi uglavnom idu na letovanje tamo. Svakako lete će nam biti mirno

Mnogo buke oko majmunskih boginja

Sa pojavom majmunskih boginja, nametnulo se pitanje da li će one napraviti pometnju, iako još uvek nisu registrovane u našoj zemlji, interesovanje i strah od zaraznih bolesti ne jenjava kod naroda. Ipak, lekari kažu da koronu i ono kroz šta smo prošli sa kovidom-19 ne bi trebalo porediti sa ostalim bolestima, te da osim opreza ne treba razmišljati u drugom smeru.

- Uvek treba da budemo oprezni, ali to ne znači da tamo neke majmunske boginje mogu da nam naprave veliki problem. Treba biti svestan da nakon kovida su ljudi u takvom stanju da razmišljaju o svakoj zaraznoj bolesti, ali ja bih ovog puta više pažnje posvetio morbilima, jer je nizak procenat obuhvata vakcinacijom dece. Tu treba da nam bude accent, zaključuje profesor Tiodorović.

Što se majmunskih boginja tiče, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) ima informacije da su majmunske boginje od početka godine potvrđene kod 1.600 ljudi, a da se sumnja na još 1.500 slučjaeva u 39 zemalja, saopštio je danas direktor te organizacije Tedros Adhanom Gebrejesus.

On je precizirao da je među tim zemljama sedam u kojima su majmunske boginje prisutne godinama, a da su 32 zemlje pogođene sada, prenosi TAS S. Prema njegovim rečima, prijavljena su 72 smrtna slučaja iz prethodno pogođenih zemalja.

U zemljama u kojima su se majmunske boginje nedavno pojavile, dodao je, nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva, iako, kako je rekao, SZO proverava izveštaje iz Brazila o smrti povezanoj sa tom bolešću.

Tedros je ocenio da je globalna pojava majmunskih boginja "neobična i zabrinjavajuća". Naveo je da SZO ne preporučuje masovnu vakcinaciju protiv majmunskih boginja. Dodao da je očekivano da vakcine protiv malih boginja pruže određenu zaštitu od majmunskih boginja.