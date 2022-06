CENA PELETA OTIŠLA U NEBO, PANIKA RASTE - DA LI ĆE GA BITI?! Tona skuplja od 300 evra, ali na zimu sledi OBRT

Cena peleta u dogovoru Udruženja peletara, Vlade i "Srbijašuma" će se normalizovati.

Do sada su svi problemi vezani za grejanje na pelet bili ograničeni na domaćinstva koja ga koriste. Ovog leta međutim, kada je postavljeno pitanje snabdevanja strujom i gasom, pelet je postao sirovina kojoj je cena već upadljivo skočila čak i na preko 300 evra po toni, koristi se za obračune pojedinih kompanija sa Javnim preduzećem “Srbijašume”, a u sve se uključila i Vlada Srbije.

Odgovor je potražen u Udruženju peletara Srbije koji okuplja 32 kompanije, među kojima su najveći domaći proizvođači. Praktično, njihova proizvodnja pokriva potrebe svih domaćinstava u Srbiji koja koriste ovu sirovinu, a kojih prema procenama ima najmanje sto hiljada. Predsednik Udruženja peletara Srbije Danko Pušičić u izjavi za "Blic" najavljuje da će prema sadašnjim procenama, peleta biti dovoljno za potrebe svih domaćinstava, ali i najavljuje promenu cena.

- Udruženje je u konstatnoj komunikaciji sa Vladom Srbije i 'Srbija šumama' i može se očekivati korekcija cene peleta u smislu njenog smanjenja - ističe Pušičić.

On dodaje da je sadašnja cena peleta koji pojedini prodaju i po 330 evra praktično "veštački napravljena cena u jednom momentu".

- Građani su se pomalo uplašili šta će za zimu zbog svih dešavanja na svetskom tržištu zbog Rusije, važan faktor koji je uticao je i poskupljenje svih drugih energenata i sirovina. U ovom momentu cena peleta nije ista ni u svim gradovima i ta neujednačenost cena dovoljno govori da je sve podložno korekciji i da će je biti. Bitna stavka je da su 'Srbija šume' posle perioda loših vremenskih uslova koji su trajali duže od kalendarske zime i kada nije moglo da se ide u šumu i u seču, već duži vremenski period potpuno normalizovala dinamiku isporuke ogrevnog drveta. To vraća proizvodnju u normalne okvire - kaže Pušičić.

Cena peleta u dogovoru Udruženja peletara, Vlade i "Srbijašuma" će se normalizovati. To ne znači vraćanje na prošlogodišnje cene, ali se traži rešenje koje će biti dobro za sve.

- Trenutno zajedno sa JP 'Srbija šumama' i Vladom radimo na tome da se cena peleta donekle spusti. Mi kao udruženje, nas 32 daćemo svoj doprinos i da svi zajedno podelimo odgovornost. Dakle i da građani imaju pelet za grejanje i da mi proizvođači ne budu oštećeni. Poručujem građanima da nema potrebe za panikom i peleta će biti dovoljno da se pokrije domaće tržište - poručuje predsednik Udruženja peletara Srbije.

Pušičić kaže da je činjenica da je sve poskupelo, ali i "da se mora istaći da JP 'Srbija šume' nisu dizale cenu sirovine".

- U svim zemljama u okruženju to je međutim, već urađeno. Bosna i Hercegovina su zabranile i izvoz peleta. Činjenica je da je u Srbiju uvoženo iz BiH, ali i Ukrajine i da to svakako može da utiče na naš prostor. Ali jedna od mera koju ćemo mi sami tražiti od Vlade je da se zabrani izvoz i iz Srbije. To je mera koja će doprineti stabilizaciji cena ali i količina koje su na prodaju kod nas - poručuje Pušičić.

Predsednik Udruženja peletara kaže da je mnogo propratnih priča otvoreno poslednjih nedelja, okrivljivanja i prebacivanja krivice u tuđe dvorište.

- Imamo napade koji nemaju veze sa proizvodnjom, cenom, realno sagledanom situacijom. Ali to sve je dodatno problematizovanje situacije pred zimu. Ne mogu pojedini peletari da krive bilo koga jer ne uspevaju da ispune svoje kapacitete. Daću vam primer, kada sam kupovao fabriku peleta, instalirao sam kapacitet proizvodnje - dve tone peleta na sat. Svi smo mi na svoju odgovornost instalirali određene kapacitete i danas ne može niko da bude kriv ako to ne ispunimo. Nema mesta napadima na državu i Javno preduzeće ako ne ispunjavamo svoju zamisao za koju se nismo sa tom istom državom i javnim preduzećem ni konsultovali - prokomentarisao je Pušičić napade pojedinih kompanija da ne mogu da proizvode pelet.

Formirano Udruženje peletara Srbije okuplja najveće proizvođače peleta i zapošljava preko hiljadu ljudi.