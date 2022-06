SVI DETALJI PUTOVANJA VOZOM DO MORA! Evo koliko košta karta, kada su polasci, i kolika je DOPLATA za prevoz automobila

'Alo pošta, javi

jel' to Crna Gora, Bar

sada ću vi da objasnim

u čemu je stvar...

... Na lokomotivi neđe

desio se kvar

u tunelu na liniji

Beograd za Bar...

Ovako je putovanje iz Beograda opisano u stihovima Riblje čorbe. A i dalje se neretko dešava da dođe do prekida saobraćaja, putuje se bar deset sati, a nekad i 24 sata. Al dođe se gde se pošlo. Za brčakenje u moru sve se da istrpeti.

E, taj legendarni voz Beograd-Bar od danas ima dva polaska iz srpske prestonice i to jedan u 8.44, a drugi u 19.58 sa stanice Zemun. Prvo stajalište je Prokpo iliti Beograd centar.

Karta u jednom pravcu košta 2.410 dinara iliti neki 21 evro, dok je povratna 3.650 dinara, odnosno 31,8 evra. Doplata za sedište ne ulazi u navedenu cenu, pa ko želi da bude pored prozora plaća dodatnih 344 dinara (3 evra). A ukoliko neko želi da klackanje do mora udobno prespava, posebno pri večernjem polasku, za mesto u spavaćim kolima mora da doplati 1.800 dinara.

Kako doći do stanice

Do stanice u Zemunu voze gradski autobusi: 45, 612 i 709, a u neposrednoj blizini je i stajalište autobusa 15 i 78. Do utovarne rampe za automobile iz pravca Beograda stiže se auto-putem do TC "Zmaj", a dalje pristupnim putem do perona.