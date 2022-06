JOŠ SMO DALEKO OD KRAJA KORONE, A MAJMUNSKE BOGINJE SU VEĆ TU! Da li Srbiji preti DUPLA EPIDEMIJA?!

Prvi slučaj majmunskih boginja potvrđen je i u Srbiji, čime smo praktično u dve epidemije, jer se, prema stavu "Batuta", samo jedno obolevanje od ove zarazne bolesti smatra epidemijom. A onu koronavirusa, proglašenu još marta 2020, nismo odjavili.

Muškarac od tridesetak godina, koji je doputovao iz Nemačke, kako saznaje Kurir, uneo je majmunske boginje. On je u utorak uveče primljen na Infektivnu kliniku u Beogradu.

- Imao je kraste po telu, odmah se posumnjalo na majmunske boginje, tim pre što je doputovao iz Nemačke, gde je već registrovana ova bolest. Majmunske boginje su mu laboratorijski potvrđene na "Torlaku". On živi u Nemačkoj, a zna i gde se zarazio i kako, a u Srbiji će morati da ostane dok se ne izleči - navodi naš izvor.

Institut za javno zdravlje Srbije "Batut" saopštio je juče da je u Srbiji potvrđen prvi slučaj obolevanja od majmunskih boginja, koje se inače šire svetom i Evropom, kao i da su "sprovedene sve mere evidencije, testiranja, prijavljivanja i kontrole daljeg širenja infekcije u skladu sa stručno-metodološkim uputstvom".

A upravo to stručno-metodološko uputstvo za nadzor nad majmunskim boginjama, koje je "Batut" 25. maja 2022. poslao svim zdravstvenim ustanovama, sadrži i sledeću stavku:

- Jedan slučaj obolevanja od majmunskih boginja se smatra epidemijom.

Majmunske boginje su po simptomima slične velikim boginjama, varioli veri, koja je davno iskorenjena i čija je poslednja epidemija bila upravo kod nas 1972. Daleko su manje opasne, sa znatno blažom kliničkom slikom. Vrlo retke su teže komplikacije, kao oštećenje vida ili upala mozga....



VAKCINA PROTIV VELIKIH BOGINJA POMAŽE

Velike boginje iskorenjene su pre više od četri decenije, ali mnoge zemlje sada nabavljaju vakcine protiv njih jer je ustanovljeno da je, kako navodi "Batut", vakcinacija protiv velikih boginja oko 85% efikasna u prevenciji majmunskih boginja, dakle može rezultirati blažom kliničkom slikom bolesti.

- Međutim, treba imati u vidu da je od primene vakcine protiv velikih boginja prošlo više od 40 godina, kao i da vakcinalni imunitet nije bio potpun i doživotan. U ovom trenutku, originalne (prve generacije) vakcine protiv velikih boginja više nisu dostupne za opštu populaciju. Novija vakcina, zasnovana na modifikovanom atenuiranom virusu vakcinije (soj ankara), odobrena je za prevenciju majmunskih boginja 2019. i daje se u dve doze, ali je ograničene dostupnosti - piše "Batut".

- Prema podacima iz literature, pretežno iz afričkih zemalja, stopa smrtnosti kod potvrđenih, verovatnih i/ili mogućih slučajeva majmunskih boginja kod ljudi u proseku iznosi 8,7 procenata, odnosno majmunske boginje uzrokuju smrt kod 1 od 10 osoba koje obole od ove bolesti. Ali kod obolelih van Afrike nije bilo zabeleženih smrtnih slučajeva - naveo je "Batut" u pomenutom uputstvu.

U najvećem riziku su bliski kontakti zaraženog, uglavnom iz porodice, ali i zdravstveni radnici ako nemaju ličnu zaštitnu opremu. Inkubacija traje od šest do 13 dana, a može varirati i od pet do 21 dan, dok bolest traje dve do četiri nedelje.

- Inficirane osobe su zarazne jedan dan pre izbijanja ospe pa do 21 dana nakon početnih simptoma, ili dok se na svim lezijama na koži ne formiraju kruste, uz prestanak drugih simptoma. Tokom perioda inkubacije osoba nije zarazna - piše "Batut".

Sve počinje groznicom, glavoboljom, bolovima u mišićima i leđima, povišenom temperaturom, a dan do tri posle groznice kreće osip, najčešće na licu (95% slučajeva), pa se širi na dlanove i tabane, pa druge delove tela, uključujući i genitalije.

Čim lekar posumnja na majmunske boginje, odmah mora da obavesti nadležni zavod/institut za javno zdravlje, a čim se potvrdi slučaj, PCR testom iz krvi ili tečnost iz vezikula i pustula i sasušene kruste, u roku od 24 sata mora se započeti identifikaciju i praćenje kontakata inficiranog. Zaraženi je, inače, izolovan u bolnici ili kod kuće do povlačenja svih kožnih lezija.

O MAJMUNSKIM BOGINJAMA

- majmunske boginje su zoonoza, bolest slična velikim boginjama kod ljudi

- uzročnik je dvolančani DNK virus koji pripada porodici Poxviridae, rodu Orthopoxvirus, koji uključuje i viruse velikih boginja (variola major i variola minor - Smallpox), kravljih boginja (Cowpox) i vakcinije (Vaccinia).

- inkubacija 6-13 dana, a može varirati 5-21 dana

- bolest traje dve do četri nedelje

- Kontakt se definiše kao osoba koja je, u periodu koji počinje s pojavom prvih simptoma izvornog slučaja majmunskih boginja, a završava se se otpadanjem svih krusti, imala jednu ili više izloženosti licem u lice, direktan fizički kontakt, uključujući seksualni kontakt, kontakt sa kontaminiranim materijalima, kao što su odeća ili posteljina - piše "Batut".

Dnevno se prate kontakti u periodu od 21 dan, a oni treba da mere temperaturu dva puta dnevno.

- Kontakt koji razvije znake/simptome koji ne uključuju ospu izoluje se i prati u sedam dana. Ako se ne razvije osip, vraća se na praćenje temperature do kraja 21. dana. Ako se pojavi osip, potrebno ga je izolovati i testirati. Asimptomatski kontakti mogu nastaviti rutinske svakodnevne aktivnosti kao što su odlazak na posao i pohađanje škole (tj. karantin nije neophodan), ali ne smeju da napuštaju mesto boravka tokom perioda nadzora. Za decu predškolskog uzrasta preporučuje se privremeno izdvajanje iz kolektiva (vrtić ili drugo) - piše "Batut".

