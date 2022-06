'ČOVEKU KOJI JE PROSIO NA ULICI SAM DALA SAV SITAN NOVAC IZ TORBE, A ON JE URADIO OVO': Zbog njegovih reči okrenula se cela ulica!

Dok šetamo ulicama, parkovima, prolazimo kroz pijace ili izlazimo iz marketa dešava se da nekada naiđemo na ženu ili muškarca, deke ili bake koje prose na ulici.

Neki od njih traže sitan novac za hranu, lekove, odeću, a neki stidljivo prinesu kapu i zamole za nešto sitno.

Takvu situaciju je ovog puta imala i A. K. (26) koja je šetajući Bulevarom Kralja Aleksandra naišla na dekicu koji je prosio.

- On je sedeo na klupi i držao kapu, ljubazno je molio svakog da mu da po pet ili deset dinara, koliko ima. Kada sam već prilazila k njemu setila sam se da u torbici imam dosta sitnog novca i počela sam da uzimam prvo novčanice od 10 i 20 dinara, a onda i metalne novčiće. On je verovatno to video. Naglo je skočio sa klupe i počeo da me blagosilja. Dajem mu onaj novac i vidim one njegove srećne oči. Toplo sam mu se osmehnula - kaže ona i dodaje:

- Već sam se okrenula i krenula svojim putem. Nisam krenula ni dva koraka kad čujem on peva. Zapevao je prvo tiho, a onda i glasnije zbog čega su se svi prolaznici okrenuli i pogledali u njega. I onaj ko ga do tada nije spazio jer je neprimetno sedeo na klupi držeći kapu, sada ga je ugledao i čuo da peva. Pomislila sam, verovatno od sreće, ne znam...

