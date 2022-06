Opšti HAOS NA MAGISTRALNOM PUTU ČAČAK-UŽICE: Zbog saobraćajne nezgode formirane KILOMETARSKE kolone!

Usled sudara došlo je do ogromnih gužvi u saobraćaju i formirane su kilometarske kolone vozila.

Na magistralnom putu Čačak – Užice u mestu Pakovraće, u neposrednoj blizini uključenja na auto-put, tokom popodnevih sati došlo je do saobraćajne nezgode kada su se sudarila dva vozila.

Do udesa je došlo jer vozač putnučkog automobila nije držao propisano rastojanje i kretajući se nije zakočio na vreme, već je udario u automobil koji se kretao ispred njega“, jedan od očevidaca.

Usled ove saobraćajne nezgode na ovoj deonici koja je u blizini auto-puta veoma brzo došlo je do ogromnih gužvi u saobraćaju i formirane su kilometarske kolone vozila, prenosi Alo.

– Ovo je pakao, na preko 30 stepeni čekamo već duže od pola sata da nastavimo put. U kolima smo sa malom decom, tako da se samo nadamo da ćemo uskoro krenuti i stići na odredište. Neki već polako gube strpljenje i okreću se tražeći alternativne pravce – kažu vozači koji su se zatekli u dugačkoj koloni vozila.

Inače, gužve tokom letnje sezone do ove godine bile su svakodnevica na putevima u ovom kraju Srbije. Od otvaranja poddeonice autoputa Miloš Veliki od Preljine do Pakovraća veći kolaps beleži se vrlo retko i ukoliko dođe do saobraćajne nezgode.

