IDETE NA MORE U CG? Noćenje je samo 10 evra, a zbog ovoga možete platiti kaznu i do 2000 evra! Detaljan spisak cena!

Zbog izostanka ruskih i ukrajinskih turista, ugostitelji na moru u komšiluku snizili cene apartmana, dok hotelski smeštaj za dvoje u proseku košta od 130 pa do 150 evra za noć

Srpski turisti koji su ljubitelji Crne Gore, a još uvek nisu odlučili na kojoj destinaciji će letovati ove sezone, uveliko vagaju u kom delu Jadrana žele da budu smešteni.

Ovo je detaljan cenovnik smeštaja na Crnogorskom primorju: koliko će vas koštati put ukoliko odlučite da krenete sopstvenim prevozom, autobusom ili avionom, kao i koje su cene namirnica, ležaljki, putarina i kolike su kazne.

Zbog izostanka ruskih i ukrajinskih turista cene na moru u komšiluku su niže nego prethodnih godina, pa se apartmani sa dva ležaja na 200 metara od plaže u Budvi mogu naći za samo 10 evra za dan, dok je smeštaj u apartmanima u Ulcinju za 10 evra skuplji, pokazuju sajtovi s ponudama ugostitelja.

Što se tiče cena hotela za dvoje, one se u proseku kreću od 130 pa do 150 evra za noć, dok je za najluksuzniji smeštaj u Budvi potrebno iskeširati čitavih 495 evra. Kada je reč o Svetom Stefanu, jednom od omiljenih letovališta, cene se kreću od 100 evra za dan odmora u vilama s luks bazenima, dok je apartman za dvoje oko 40 evra dnevno.

Sopstveni prevoz: Kolima od Beograda do Budve za 130 evra

Kurirova računica je pokazala da će vas putarina i gorivo od Beograda do Budve i nazad koštati oko 130 evra. S obzirom na to da od prestonice do Budve ima oko 527 kilometara, za gorivo bi trebalo izdvojiti oko 6.800 dinara u jednom pravcu ukoliko gorivo sipate u Srbiji, gde je trenutna cena benzina 198, a dizela 209 dinara.

Cena putarine

- 430 dinara - Beograd-Čačak (auto-put "Miloš Veliki")

- 2,5 evra - prolaz kroz tunel Sozina

Cene goriva

Država / Benzin / Dizel

Srbija / 198 / 209

Crna Gora / 194 / 186

* Cene su u dinarima

Cene autobuskih i avio karti

4.800 dinara košta povratna autobuska karta od Beograda do Budve

5.300 dinara košta povratna autobuska karta od Novog Sada do Budve

5.000 dinara je cena povratne karte od Leskovca do Budve

od 140 do 180 evra košta povratna avionska karta od Beograda do Tivta

Dokumenta: U Crnu Goru samo s ličnom kartom

Punoletnim osobama za ulazak u Crnu Goru potrebna je samo lična karta, dok je deci ispod 18 godina potrebna lična karta ili putna isprava (pasoš). Ako dete ima pasoš, u pratnji jednog roditelja može da pređe granicu bez saglasnosti drugog roditelja. S druge strane, ako maloletnik ima samo ličnu kartu, onda mu je za ulazak u Crnu Goru s jednim roditeljem neophodna saglasnost i drugog roditelja, obaveštavaju iz MUP Crne Gore.

Cene hrane u marketima

- ulje, litar 2,55

- sirće, litar 1,30

- pirinač, 800 g 1,59

- palenta, 500 g 0,39

- šećer (kocka), kg 1,15

- hleb, 500 g 50 centi

* Cene su u evrima

Cene u kafićima i restoranima

- domaća kafa 2

- espreso s mlekom 3

- limunada 3

- pivo, 0,5 l 1,5-4,5

- čaša vina 4,5

- flaša vina 17-60

- bečka šnicla 12,5

- giros 4

- parče pice 2,5

* Cene su u evrima

Cene na plaži iste kao i prošle godine

Kupači na plaži koji su ljubitelji krofnica ili kuvanog kukuruza za ovaj užitak će izdvajati dva evra za porciju krofni, a jedan za kuvani kukuruz.

Cena ležaljki na Crnogorskom primorju

- 10 evra dve obične ležaljke sa suncobranom

- 25 evra košta set ležaljki s dušekom i suncobranom

- 80 evra baldahin

Kazne u Crnoj Gori za prekršaje

- od 200 do 2.000 kazna za vožnju pod uticajem alkohola

- od 50 do 150 kazna za prekoračenje brzine

- od 80 do 350 kazna za prolazak kroz crveno svetlo

- od 40 do 100 kazna za nevezivanje pojasa

- od 60 do 150 kazna za nepropisno parkiranje

- od 60 do 150 kazna ukoliko koristite mobilni telefon tokom vožnje

* Cene su u evrima

Važni telefoni

- Policija 122

- Vatrogasci 123

- Hitna pomoć 124

- Pomoć na putu 19807

- Kliničko-bolnički centar Crne Gore 020/412-412

- Ambasada Srbije +382 (20) 402 500

Važno da znate pre pakovanja: Nema paradajz turizma

Zbog zabrane unosa hrane proizvedene van Evropske unije tokom letovanja na Crnogorskom primorju iz Srbije nećete moći da ponesete meso i mleko. Međutim, iz naše zemlje možete da ponesete slatkiše, testenine i ostale nekvarljive proizvode.

U kofer ili torbu možete da spakujete: pet kilograma svežeg voća i povrća (osim krompira), kilogram sušenog voća, povrća, sušenih gljiva, sirove kafe, kakaoa, čajeva, litar žestokog pića u originalnoj ambalaži, pet litara flaširane vode, pet litara sokova i ostalog bezalkoholnog pića, kilogram konzervirane hrane.

Roming: Obratite pažnju na prenos podataka

Između Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije od 1. jula 2021. godine je ukinut roming, što znači da građani sa srpskim karticama u tim zemljama mogu da telefoniraju i šalju SMS poruke pod identičnim uslovima kao u Srbiji. Ono na šta, međutim, moraju da obrate pažnju jeste prenos podataka, jer kod nekih paketa nije moguće iskoristiti celokupnu količinu domaćeg internet saobraćaja u zemljama zapadnog Balkana.

Mapa puta iz Beograda do Budve preko Višegrada

- Beograd

- Užice (granični prelazi Kotroman i Vardište)

- Višegrad

- Goražde

- Foča

- Tjentište

- Trebinje

- Herceg Novi

- Budva

Mapa iz Beograda do Budve preko Novog Pazara

- Beograd

- Kraljevo

- Novi Pazar

- Rožaje

- Berane

- Mojkovac

- Kolašin

- Kanjon Morače

- Budva

Put iz Beograda preko Prijepolja do Herceg Novog

- Beograd

- Užice

- Priboj

- Prijepolje (granični prelaz Jabuka)

- Pljevlja

- Žabljak

- Nikšić

- Lipci

- Kamenari

- Bijela

- Baošići

- Đenovići

- Herceg Novi